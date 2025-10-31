Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη

Συνεχίζουν με τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι και αγρότες της Κρήτης, που με μπλόκα πάνω στην Εθνική οδό αποκλείουν την κυκλοφορία και διεκδικούν άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στα Χανιά, για τρίτη ημέρα οι διαμαρτυρόμενοι παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Τσικαλαριών αποκλείοντας την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Μουρνιών και Σούδας. Σημειώνεται ότι, σε αντίθεση με το αντίστοιχο μπλόκο στο Ηράκλειο, που η κυκλοφορία επανέρχεται για λίγες ώρες, το μπλόκο των Χανίων δεν έχει ανοίξει για τη διέλευση οχημάτων ούτε μία στιγμή, εκτός των οχημάτων εκτάκτων αναγκών.

Οι παρευρισκόμενοι είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν επ’ αόριστον τις κινητοποιήσεις τους, εναρμονισμένοι πλήρως με τη συντονιστική επιτροπή Κρήτης, ενώ έχουν δημιουργήσει βάρδιες όλο το 24ωρο, ώστε να υπάρχει συνεχής παρουσία στο σημείο.

Τρίτο μπλόκο στον ΒΟΑΚ στο Ρέθυμνο

Στο Ρέθυμνο, οι αγροτοκτηνοτρόφοι μετά από κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς κρατικών κτιρίων και υπηρεσιών την Τετάρτη, δημιούργησαν χτες Πέμπτη (30/10) ένα νέο μπλόκο επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του κόμβου Ατσιποπούλου, το οποίο κράτησαν καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας, έως σήμερα τα ξημερώματα που έδωσαν τον δρόμο και πάλι στην κυκλοφορία.

Σήμερα θα συγκεντρωθούν εκ νέου στον κόμβο Σπηλίου (3 μοναστήρια), όπου πρόκειται να αποφασίσουν για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, αλλά και για το πότε και αν θα ξανά κλείσουν την εθνική οδό, κλιμακώνοντας την αγωνιστική τους δράση.

Υπενθυμίζεται, ότι χθες Πέμπτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία το μεσημέρι, περνώντας μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου, όπου πραγματοποίησαν στάση έξω από το Δημαρχείο και φώναξαν συνθήματα.

Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων και αγροτών

Υπενθυμίζεται ότι ο κτηνοτροφικός σύλλογος Χανίων έχει θέσει τα εξής αιτήματα υπόψιν των αρμόδιων αρχών:

1) Οι ενισχύσεις να καταβάλλονται με βάση την παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

2) Αποζημίωση για το De minimis ανά κεφαλή ζώου για το lockdown της πανώλης. Όποιος δεν έχει κόψει γάλα δεν το δικαιούται.

3) Εκπροσώπηση από κτηνοτρόφο στη διαμόρφωση της νέας Κ.Α.Π.

4) Άνοιγμα συστήματος για αντιρρήσεις δασικών.

5) Έγκαιρα η προκαταβολή βασικής ενίσχυσης μέχρι 30/10/2025, το αργότερο, γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης.

6) Ενδελεχής εντατικός έλεγχος στα ζώα και τις ζωοτροφές για την πανώλη και την ευλογιά.

7) «Αμάλθεια» αποζημίωση για τις ζωοτροφές εξαιτίας του Ουκρανικού Πολέμου.

8) Η ανακοίνωση του υπουργού ότι το πρόγραμμα των Βιολογικών δεν θα ανοίξει.

