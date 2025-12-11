Ο Κυριάκος Πιερρακάκης νέος πρόεδρος του Eurogroup

Ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών είναι ο επόμενος πρόεδρος του Eurogroup, ο πέμπτος κατά σειρά. Η εκλογή ήταν ομόφωνη, καθώς ο Βέλγος υποψήφιος αποσύρθηκε.

Νωρίτερα, την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα του Έλληνα υπουργού Οικονομικών για τη θέση του προέδρου του Eurogroup έκανε γνωστή ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Lars Klingbeil.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος Έλληνας που κατέλαβε σημαντικό ευρωπαϊκό οικονομικό αξίωμα ήταν ο Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΕΚΤ από το 1994 έως το 2002.

Έκτοτε, καμία μεγάλη θέση στο Eurogroup, στην ΕΚΤ ή στον ESM δεν έχει περάσει σε ελληνικά χέρια.

Συγχαρητήρια από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κάνοντας λόγο για «μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Το άλλοτε "μαύρο πρόβατο" από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου».

Συγχαρητήριες δηλώσεις έκαναν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, όπως και ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, όπως και ο πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Συγχαρητήρια και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ τον Κυριάκο Πιερρακάκη συνεχάρη και ο υπουργός Περιβάλλοντας και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup

Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως Πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των συνθηκών της ΕΕ.

Ο νέος Πρόεδρος θα αναλάβει καθήκοντα από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία διάρκειας δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη είναι επί του παρόντος προγραμματισμένη για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Οι προηγούμενοι πρόεδροι

Πασκάλ Ντόναχιου (2020-2025)

Ο Ιρλανδός ήταν ο πρόεδρος του Eurogroup από τις 13 Ιουλίου 2020 έως τις 18 Νοεμβρίου 2025.

Μάριο Σεντένο (2018-2020)

Ο Πορτογάλος ήταν πρόεδρος του Eurogroup από τις 12 Ιανουαρίου 2018 έως τις 12 Ιουλίου 2020.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (2013-2018)

Ο Ολλανδός ήταν πρόεδρος του Eurogroup από τις 21 Ιανουαρίου 2013 έως τις 12 Ιανουαρίου 2018.

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ (2005-2013)

Ο Λουξεμβουργιανός ήταν πρόεδρος του Eurogroup από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως τις 21 Ιανουαρίου 2013. Ήταν ο πρώτος μόνιμος πρόεδρος της Ευρωομάδας.

Στις 18 Νοεμβρίου 2025, ο Μάκης Κεραυνός, υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέλαβε καθήκοντα προέδρου του Eurogroup, μετά την παραίτηση του προηγούμενου προέδρου Πασκάλ Ντόναχιου.

Αντόνιο Κόστα: Αναγνώριση της προόδου τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την ΕΕ

Με ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, κάνει λόγο για αναγνώριση της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια, που είναι όπως υποστηρίζει και πρόοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στα ελληνικά.

Πιο αναλυτικά:

«Η Ελλάδα έχει διανύσει πολύ δρόμο τα τελευταία 10 χρόνια. Η εκλογή σου σήμερα ως Προέδρου του Eurogroup, αγαπητέ Κυριάκο Πιερρακάκη, αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση αυτής της προόδου, τόσο για τη χώρα σας όσο και για την Ένωσή μας. Συγχαρητήρια! (στα ελληνικά)

Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης προς όφελος των πολιτών μας και του κοινού μας νομίσματος».

Greece has come such a long way in the past 10 years. Your election today as President of the Eurogroup, dear Kyriakos @Pierrakakis, is a meaningful recognition of that progress, both for your country and for our Union. Συγχαρητήρια!



I look forward to working together to… https://t.co/8Fjcdm4dBq — António Costa (@eucopresident) December 11, 2025

Μητσοτάκης: Από μαύρο πρόβατο στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά. Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του», τονίζει ο πρωθυπουργός σε δήλωσή του.

«Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.

Κι όμως, το άλλοτε "μαύρο πρόβατο" από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας», συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και καταλήγει: «Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.

Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.

Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Στουρνάρας: Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, χαιρετίζω την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Η εκλογή του αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας όσο και τη δική του προσωπική συμβολή. Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας: αποτελεί ένδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης, εργαζόμενοι με συνέπεια ώστε να τον στηρίξουμε επαξίως στα νέα του καθήκοντα και να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην περαιτέρω πρόοδο της ελληνικής οικονομίας».

Τασούλας: Η Ελλάδα ενδυναμώνει τη θέση της στην Ευρώπη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέο προέδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, τον συνεχάρη από καρδιάς και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

«Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη», σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Χατζηδάκης: Από την πόρτα της εξόδου του ευρώ, παράδειγμα επιτυχίας

Συγχαρητήρια απευθύνει στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως προέδρου του Eurogroup και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Πρόκειται -όπως σημειώνει σε ανάρτησή του- «για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!».

Και προσθέτει: «Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα, θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.

Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!».

Παπασταύρου: Η Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρωζώνη

«Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρώτη εκλογή Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην Προεδρία του Eurogroup.

Σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς και την επιστροφή της πατρίδας μας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής», επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Και συνεχίζει: «Είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και πρωτίστως στην Ελλάδα μας.

Μετά από μία δεκαετία κρίσης και δημοσιονομικών προκλήσεων, η ανάδειξη Έλληνα στον κορυφαίο θεσμό των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της χώρας μας και αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση των θυσιών του λαού μας.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρωζώνη».