Πολιτική κρίση στη Βουλγαρία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόσεν Ζελιάζκοφ, υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του την Πέμπτη, μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων στους δρόμους για τις οικονομικές πολιτικές της και την αντίληψη ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τη διαφθορά.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτική δήλωση λίγα λεπτά πριν το κοινοβούλιο ψηφίσει πρόταση μομφής.

Χιλιάδες Βούλγαροι διαδήλωσαν το βράδυ της Τετάρτης κατά της μειοψηφικής κυβέρνησης της χώρας. Οι διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα Σόφια και σε δεκάδες άλλες πόλεις της χώρας της Μαύρης Θάλασσας ήρθαν την ώρα που η Βουλγαρία ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου.