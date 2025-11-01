Στα 13,9 λεπτά αυξήθηκαν τα πράσινα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Νοέμβριο

Σε συγκράτηση μέρους των αυξήσεων στη χονδρική προχωρά η ΔΕΗ που αυξάνει το πράσινο τιμολόγιο της στα 13,9 λεπτά (+10,6% έναντι του Οκτωβρίου), ενώ για τις ζώνες χαμηλής χρέωσης και για όσους πελάτες έχουν διζωνικους μετρητές, η τιμή διαμορφώνεται στα 12,7 λεπτά (+7,7%).

Στην πράξη η επιχείρηση απορρόφησε μέρος της μεγάλης αύξησης στη χρηματιστηριακή τιμή για το μήνα Οκτώβριο (21%) μετακυλίοντας στη λιανική ένα μόνο τμήμα της, και ενώ το προηγούμενο μήνα είχε απορροφήσει το σύνολο της αύξησης (27%) στις χονδρικές τιμές.

Στην ανακοίνωσή της η επιχείρηση επισημαίνει ότι συνολικά τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ οι τιμές χονδρικής έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 53,5% (από 73,15 €/MWh σε 112,36 €/MWh), οι τιμές του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕH έχουν μειωθεί κατά 8,1% (από 0,152 €/kWh σε 0,139 €/kWh).

Συγκεκριμένα στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Νοέμβριο διαμορφώνεται στα 12,7 λεπτά / kWh, και έτσι οι πελάτες της ΔΕH που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Στη περίπτωση του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕH myHome4all, η τιμή διαμορφώνεται για τον Νοέμβριο σε 13,6 λεπτά /kWh για τον Νοέμβριο παραμένοντας σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά επίπεδα.

Στα μπλε τιμολόγια, η ΔΕH διατηρεί και τον Νοέμβριο τις σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές της. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter παραμένει στα 14,5 λεπτά /kWh, ενώ στο ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 14,2 λεπτά /kWh. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 9,5 λεπτά /kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Με την τιμή της κιλοβατώρας να μην έχει κάποια προϋπόθεση, τα σταθερά μπλε τιμολόγια της ΔΕH βοηθούν τους πελάτες να αποφύγουν τις εκπλήξεις.

Στα σταθερά προϊόντα η ΔΕH προσφέρει και το νέο μπλε ΔΕH myHome Plan, σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών που θέλουν να συνδυάσουν την ευκολία της σταθερής τιμής, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των εξόδων τους. Το νέο προϊόν προσφέρει σταθερή τιμή χρέωσης, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα. Επιπλέον, προσφέρει μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, εξασφαλίζοντας σημαντικές εκπτώσεις μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕH myRewards Coupons για φαγητό, ταξίδια, ψυχαγωγία κ.α.