Ανοιξε η πλατφόρμα για τα τέλη κυκλοφορίας

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να εισέλθουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς και να κατεβάσουν το νέο ειδοποιητήριο. Η προθεσμία για την πληρωμή είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως και την προηγούμενη χρονιά, τα ποσά των τελών παραμένουν αμετάβλητα, χωρίς καμία αύξηση. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 25% και μπορούν να φτάσουν έως και το 100% του αρχικού ποσού.

Η κλιμάκωση των προστίμων είναι η εξής:

25% αν τα τέλη εξοφληθούν εντός Ιανουαρίου,

50% αν η πληρωμή γίνει τον Φεβρουάριο,

100% από την 1η Μαρτίου και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ. Για παράδειγμα, για τέλη 100 ευρώ, το συνολικό ποσό θα είναι 130 ευρώ αν πληρωθεί εντός Ιανουαρίου, 150 ευρώ αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ αν πληρωθεί από τον Μάρτιο και μετά.