ΒΕΘ: Το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ δεν έγινε βάσει αξιολόγησης

Για ανυπαρξία διαβούλευσης και ουσιαστικής αξιολόγησης των καταστημάτων ΕΛΤΑ που κατεβάζουν ρολά στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της εταιρείας, ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον και οι προοπτικές της, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος επισημαίνοντας πως μεταξύ των πρώτων οκτώ καταστημάτων ΕΛΤΑ, που έκλεισαν σήμερα στη Θεσσαλονικη, ήταν και αυτό της ΒΙΠΕΘ, που εξυπηρετεί εκατοντάδες επιχειρήσεις.

«Η απόφαση για τα καταστήματα ΕΛΤΑ που θα καταργηθούν έπρεπε να γίνει μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, ενώ ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση με βάση αντικειμενικά και τοπικά κριτήρια, ώστε να αποφευχθούν αποφάσεις που ενδέχεται να πλήξουν τη λειτουργία της αγοράς και την εξυπηρέτηση των πολιτών» σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας πως «κατανοούμε πλήρως την ανάγκη εκσυγχρονισμού και βιώσιμης αναδιάρθρωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας εξυγίανσης και προσαρμογής στις σύγχρονες ανάγκες.

Ωστόσο, εκτιμούμε πως οι αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία ή μη κάθε καταστήματος θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τη συμβολή κάθε καταστήματος στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Είναι απαραίτητη η επανεξέταση του θέματος και η αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών, που θα διασφαλίσουν την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των κατοίκων περιοχών που αιφνιδιαστικά θα βρεθούν χωρίς κατάστημα ΕΛΤΑ».

«Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως οι αλλαγές πρέπει να έχουν κοινωνικό πρόσημο, δεν είναι όλα αριθμοί. Τα ΕΛΤΑ βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Υπερταμείου, θα έπρεπε, λοιπόν, να υπάρξει διαβούλευση και όχι να ληφθούν αποφάσεις που δημιουργούν πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα και τους πολίτες. Ας μη λησμονούμε τι συμβαίνει και με τις επικείμενες αλλαγές στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΘ» καταλήγει, με νόημα, ο πρόεδρος του ΒΕΘ.