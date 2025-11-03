Συνάντηση στο ΥΠΕΝ για την αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα

Συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου με τον υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Χαράλαμπο Σαχίνη και τον γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ΥΠΕΝ, Πέτρο Βαρελίδη, πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/11) στο ΥΠΕΝ για το θέμα της επέκτασης της αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebbok ο κ. Παπασταύρου:

«Με τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Θοδωρή Λιβάνιο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ κ. Χαράλαμπο Σαχίνη και τον γγ Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ΥΠΕΝ, κ. Πέτρο Βαρελίδη, είχαμε μια γόνιμη συζήτηση για το θέμα της επέκτασης της αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα. Καταγράψαμε τις παρατηρήσεις και τα εποικοδομητικά σχόλιά τους και συζητήσαμε για τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της μεταρρύθμισής μας. Διαμορφώνουμε ένα σύστημα συνολικής διαχείρισης των υδάτων, πιο αποτελεσματικό, πιο σύγχρονο, χωρίς απώλειες. Για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό, και τους δημάρχους:

- Ορχομενού, κ. Τζαβάρα Γεώργιο,

- Αλιάρτου-Θεσπιέων κ. Αραπίτσα Γεώργιο,

- Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας ο κ. Ιωάννη Σταθά,

- Θηβαίων κ. Γιώργο Αναστασίου,

- Τανάγρας κ. Περγάλια Βασίλη,

- Ιστιαίας-Αιδηψού κ. Ι. Κοντζιά,

- Καρύστου κ. Ραβιόλο Ελευθέριο,

- Κύμης-Αλιβερίου κ. Μπαράκο Νικόλαο,

- Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.'Αννας κ. Γιώργο Τσαπουρνιώτη,

- Χαλκίδας κ. Έλενα Βάκα,

- Δωρίδας κ. Γιαννόπουλο Δημήτριο,

καθώς και τους κ. Τόλια Δημήτρη, πρόεδρο ΔΕΥΑ Λιβαδειάς, κ. Μπίμη Χρήστο, διευθυντή της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς και τον κ. Αθανάσιο Μανανά, γενικό γραμματέα του Δήμου Δελφών, για την ανταλλαγή απόψεων».