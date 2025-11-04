Παρουσιάσεις των δράσεων του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου σε πανεπιστήμια

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 14:59

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου, όπως κάθε χρόνο, θα παρουσιάσει τις δράσεις του σε ελληνικά πανεπιστήμια, σε συνεργασία με συνεργαζόμενους καθηγητές και καθηγήτριες.

Σε πρώτη φάση θα γίνουν παρουσιάσεις στα εξής 5 Πανεπιστήμια:

  1. Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Γιάννη Φίλο
  2. Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Δημήτρη Καινούργιο 
  3. Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Δημήτρη Κυριαζή
  4. Τρίτη 18 Νοεμβρίου Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με την καθηγήτρια κα Σοφία Ασωνίτου
  5. Δευτέρα 24 Νοεμβρίου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με τους καθηγητές κ. Απόστολο Κατσαφάδο και κα Μαρίνα Ψιλούτσικου

Οι παρουσιάσεις θα περιλαμβάνουν τα εξής θέματα:

  1. Σύντομη παρουσίαση του ΣΕΔ
  2. Παρουσίαση του Προγράμματος Επενδυτικής Παιδείας & Κατάρτισης,και της Συστηματικής Παρακολούθησης των Γεν. Συνελεύσεωντων Εισηγμένων Εταιρειών.
  3. Παρουσίαση της Γραμματείας & των Ομάδων Εργασίας του Συνδέσμου
  4. Παρουσίαση του 23ου Επενδυτικού & Χρηματιστηριακού Συνεδρίου, το οποίο θα γίνει σε τρεις φάσεις:
    • Α’ Φάση: Σαββατοκύριακο 13-14 Δεκεμβρίου 2025 Ξενοδοχείο, ELECTRA PALLACE Athens
    • Β’ Φάση: Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 Ξενοδοχείο, ELECTRA PALLACE Thessaloniki
    • Γ’ Φάση: Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 Ξενοδοχείο, MY WAY Πάτρα

