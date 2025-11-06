Ισραηλινός υπουργός: Ξανά στο τραπέζι αγωγός αερίου μέσω Κύπρου-Ελλάδας

Η ιδέα της κατασκευής ενός αγωγού φυσικού αερίου από τις δεξαμενές του Ισραήλ προς την Ευρώπη έχει επανέλθει στην ημερήσια διάταξη, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας και Υποδομών Έλι Κοέν στη Jerusalem Post την Πέμπτη, μετά από συνάντηση των υπουργών Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Υπήρξε πολύ σημαντική πρόοδος σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής ενός αγωγού φυσικού αερίου», δήλωσε ο υπουργός Κοέν στην Post. «Πρόκειται για μια ιδέα που είχε συζητηθεί στο παρελθόν- και τώρα είναι ξανά στο παιχνίδι. Οι Αμερικανοί είναι τώρα πρόθυμοι να αναλάβουν σημαντικό ρόλο».

Η πιθανότητα κατασκευής ενός αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα του Ισραήλ μέσω της Ελλάδας και της Κύπρου έχει αναφερθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Συχνά αναβλήθηκε εξαιτίας του υψηλού κόστους ή τεχνικών προκλήσεων. Ωστόσο, ο Κοέν εξήγησε ότι για την κυβέρνηση Τραμπ η ενέργεια θεωρείται θέμα εθνικής ασφάλειας, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να προχωρήσει το έργο.

«Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας διάδρομος υποδομών που θα παρέχει μια εναλλακτική λύση στη ρωσική ενεργειακή διαδρομή και θα παρακάμπτει και τους Χούτι. Για τους Ευρωπαίους, ο στόχος είναι, φυσικά, η μείωση των τιμών», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του ισραηλινού υπουργού Κοέν έγιναν μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, τον Έλληνα υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου. Στη σύνοδο συμμετείχε επίσης ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ, στενός συνεργάτης του Τραμπ.

Οι υπουργοί συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την προώθηση των περιφερειακών συμφερόντων, κοινά ενεργειακά έργα, τη δημιουργία ενός διαδρόμου υποδομών από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη μέσω του Κόλπου και του Ισραήλ και την ανάπτυξη χερσαίων συνδέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ευρώπης μέσω ηλεκτρικού καλωδίου και αγωγών φυσικού αερίου.

Εκτός η Τουρκία

Ωστόσο, δεν βλέπουν όλες οι χώρες θετικά την πρωτοβουλία όπως επισημαίνει η Jerusalem Post. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει σε οποιοδήποτε έργο αφορά αγωγό φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, αποκλείστηκε, καθώς το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν ενδιαφέρονται για συμμετοχή της Τουρκίας.

«Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει και ο στόχος τώρα είναι να επεκτείνουμε τις συμφωνίες του Αβραάμ, οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα», δήλωσε ο Κοέν στην Post. «Υπάρχει το σχέδιο του διαδρόμου υποδομών IMEC, που προτάθηκε τόσο από την κυβέρνηση Μπάιντεν όσο και από την κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο υποτίθεται ότι θα συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη. Η βασική ιδέα είναι να μεταφερθούν πόροι από χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, στην Ευρώπη, από εκεί που παράγεται η ενέργεια μέχρι εκεί που χρειάζεται».

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ισραήλ, επειδή ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο υπουργός Κοέν δεν έδωσαν την έγκρισή τους σε μια συμφωνία εξαγωγής φυσικού αερίου με την Αίγυπτο αξίας 35 δισ. δολαρίων. Βάσει της συμφωνίας, το Ισραήλ θα εξήγαγε συνολικά 130 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από το κοίτασμα Λεβιάθαν στην Αίγυπτο μέχρι το 2040.

«Οι Αμερικανοί ήθελαν να υπογράψουμε τη συμφωνία εξαγωγής στην Αίγυπτο, όμως εμείς θέλαμε να διασφαλίσουμε τόσο τις πτυχές της ασφάλειας όσο και τη δίκαιη τιμολόγηση. Επιμείναμε να λάβουμε μια δίκαιη τιμή αγοράς για το φυσικό μας αέριο», εξήγησε ο Κοέν.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θέλουν επίσης να διασφαλίσουν ότι η Αίγυπτος τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις της από την ειρηνευτική συνθήκη, ιδίως εν μέσω αναφορών για εκτεταμένη στρατιωτική κατασκευή στο Σινά και φερόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από το Κάιρο.

«Αφού οι Αιγύπτιοι κατανόησαν την αποφασιστικότητά μας, είναι πολύ πρόθυμοι να επιλύσουν το ζήτημα», δήλωσε ο υπουργός Κοέν. «Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση».