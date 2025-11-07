#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συνάντηση Θεοδωρικάκου-Ρήγα για τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ

Συζητήθηκαν τα θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών και ιδιαίτερα η ναυπηγική βιομηχανία, οι αμερικανικές επενδύσεις συνολικά στην Ελλάδα, τα logistics και το εμπόριο.

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 13:54

Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας, είχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο περιθώριο της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).

Στη συνάντηση, που έγινε σε πολύ θετικό κλίμα  καθώς η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ισχυρό ενεργειακό κόμβο και πύλη εισαγωγής του αμερικανικού LNG στην ευρωπαϊκή αγορά όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, συζητήθηκαν τα θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών και ιδιαίτερα η ναυπηγική βιομηχανία, οι αμερικανικές επενδύσεις συνολικά στην Ελλάδα, τα logistics και το εμπόριο.

 

