Γκίκας: Περίπου 26 εκατ. ευρώ για Μεταφορικό Ισοδύναμο μέχρι το τέλος του έτους

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας (φωτό) συμμετείχε στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ (Αλεξανδρούπολη 6 - 8 Νοεμβρίου 2025), όπου απηύθυνε κεντρική ομιλία (keynote speaker) στην θεματική ενότητα: “Νησιωτικότητα – Ορεινότητα και Τουριστική Ανάπτυξη”.

Στην ομιλία του ο κ. Γκίκας ανέφερε πως το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), εργάζεται για την αναγνώριση της “Ρήτρας Νησιωτικότητας” σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως ανέφερε ο κ. Υφυπουργός:

«Η κυβέρνησή μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω ενδυνάμωση της Αυτοδιοίκησης, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην προσεκτικότερη και ουσιαστικότερη διαχείριση της Νησιωτικής Ελλάδας. Η ΓΓΑΙΝΠ εργάζεται μεθοδικά για την αναγνώριση της “Ρήτρας Νησιωτικότητας”, ενισχύοντας την Διεθνή μας παρουσία και χτίζοντας σταθερές συνεργασίες με θεσμικούς φορείς και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι:

«Είναι πολύ σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει τον διάλογο για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά και είναι ευτυχής συγκυρία ότι από 1η Ιανουαρίου 2026, αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος.».

Ο Υφυπουργός τόνισε επίσης την «στρατηγική σημασία της ενίσχυσης των νησιωτικών υποδομών και της βελτίωσης της θαλάσσιας συνδεσιμότητας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή των νησιών.».

Σχολίασε δε, πως οι άγονες γραμμές ενισχύθηκαν από 90 εκατομμύρια ευρώ το 2019, σε 168 εκατομμύρια ευρώ το 2025, εξυπηρετώντας πλέον 77 γραμμές, ενώ υπενθύμισε ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία για την νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση Αλεξανδρούπολη – Σίγρι Λέσβου – Μεστά Χίου – Πειραιάς, ύψους περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ, που ήταν δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και η οποία θα ξεκινήσει αρχές του 2026.

Αναφερόμενος στον Λιμένα της Αλεξανδρούπολης σημείωσε:

«ο Λιμένας της Αλεξανδρούπολης ανήκει στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος της χώρας. Ανήκει στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και διαθέτει τον Τερματικό Σταθμό Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, FSRU, μια Δομή μεγάλης σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, που μετατρέπει την Αλεξανδρούπολη σε βασικό Ευρωπαϊκό ενεργειακό κόμβο. Με τις νέες δε συμφωνίες που υπεγράφησαν με τις ΗΠΑ, αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο.».

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε επίσης στον προγραμματισμό του Υπουργείου για την αναβάθμιση των Λιμενικών Υποδομών σε 30 νησιά μας και στο Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Ακτοπλοϊκού Στόλου, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Στον τομέα των υδάτινων πόρων, ο κ. Γκίκας ανέφερε ότι καταγράφονται διαρκώς οι ανάγκες των νησιών και υλοποιούνται δεκάδες έργα ύδρευσης, με μέριμνα της ΓΓΑΙΝΠ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι: «αφουγκραζόμενοι τους προβληματισμούς των νησιωτικών Δήμων, συμφωνήσαμε πρόσφατα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Παπασταύρου, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προκειμένου να κηρυχθεί ένα νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας. Σύντομα το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις.».

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε επίσης στις συνεργασίες της ΓΓΑΙΝΠ με πληθώρα θεσμικών φορέων όπως το ΚΕΠΕ, το ΕΚΚΕ, η ΕΕΤΑΑ, το ΤΕΕ κ.α.

Για το Μεταφορικό Ισοδύναμο διευκρίνισε ότι:

«Εκσυγχρονίζουμε το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (ΜΙ) ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα εξοφληθούν οι επιβάτες για το ΜΙ του 2024, θα εξοφληθεί το ΜΙ καυσίμων του 2024 και τέλος το ΜΙ των επιχειρήσεων του 2022. Θα καταβληθούν περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα - και μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων - θα ανοίξουν οι δηλώσεις για το ΜΙ των επιχειρήσεων του 2023.».

Στην κατακλείδα της ομιλίας του, ο Υφυπουργός, ενημέρωσε πως «το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνεχίζει να στηρίζει την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά των νησιών με νέες δράσεις, όπως μελέτες αποκατάστασης Λιθόκτιστων Φάρων, χρηματοδότηση συστηματικών ανασκαφών, δημιουργία Αποθετηρίου Διατηρητέων Κτισμάτων και Οικισμών Αιγαίου, κ.α.».

Στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Αλεξανδρούπολη, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κκ Άνθιμο, τον Βουλευτή Έβρου και Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστο Δερμεντζόπουλο, τον Βουλευτή Έβρου, Αναστάσιο Δημοσχάκη, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, τον Δήμαρχο Αλεξανδρουπόλεως, Ιωάννη Ζαμπάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Βαγγέλη Πουλιλιό, τον Διοικητή της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Γάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρουπόλεως (ΟΛΑ ΑΕ), Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντίνου και βεβαίως με τον Περιφερειάρχη της 2ης ΠΕΔΙΛΣ και την Λιμενάρχη στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρουπόλεως.

Τέλος επισκέφτηκε και ξεναγήθηκε στην Ελληνική πρωτοπόρο εταιρία ψηφιακών εφαρμογών “PRISMA Electronics SA”.