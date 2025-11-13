Παπασταύρου: Εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον για τον GSI από ΗΠΑ

Ενδιαφέρον Αμερικανών επενδυτών για συμμετοχή στο έργο του ηλεκτρικού καλωδίου (GSI) που θα διασυνδέει Ελλάδα - Κύπρο - Ισραήλ αποκάλυψε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, παραχωρώντας συνεντευξη στο OPEN και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

Σημείωσε δε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση διερεύνησης, ζητώντας συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, ενώ το έργο έχει ευρύτερη γεωπολιτική σημασία, ενισχύοντας τη στρατηγική της Ουάσιγκτον για μεγαλύτερη παρουσία και διασύνδεση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως τόνισε ο υπουργός «στη γεωπολιτική αυτή την περίοδο τρέχουν οι εξελίξεις με πολύ μεγάλη ταχύτητα και δεν υπάρχει κενό. Όταν αποφασίζει η Ευρώπη και η Αμερική ότι θα απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, πρέπει να βρεθεί μια πύλη εισόδου. Εμείς τρέξαμε γρηγορα και αποφασιστικά κι αυτή η πύλη θα είναι η Ελλάδα» είπε και συνέχισε:

«Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια πολύ μεγάλη σύνοδος (P-tec) και είχαμε 80 Αμερικανούς αξιωματούχους και 25 υπουργούς Ενέργειας απ'ο όλο τον κόσμο. Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει ευρύτερο ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι μονο απο Ευρώπη και Αμερικη, αλλά και απο τον Κόλπο και το Ισραήλ. Γιατί οι εμπορικοί δρόμοι αποκτούν πολύ μεγάλη αξία».

Και συνέχισε μιλώντας για τον IMEC (Ινδία - Μεση Ανατολή - Ευρώπη), «Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός δρόμος, που στόχο έχει να φέρνει τα προιόντα της Ινδίας στην Ευρώπη. Αραβία, Ισραήλ, Κύπρο Ελλάδα, Ευρώπη. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκαν οι συνθήκες ευρύτερου ενδιαφέροντος για τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ και έτσι αποφασίστηκε από τους δύο επικεφαλής, να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία, να λήξουν όλες οι εκκρεμότητες».

Για το κέρδος της Ελλάδας, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Ορισμένα πράγματα δεν είναι μόνο τσέπη. Η διασύνδεση Κύπρος - Ισραήλ και αραβικός κόσμος, Ινδία, αυτό είναι πολύ τσέπη, διότι τα εμπορικά προίόντα της Ινδίας βρίσκουν πύλη εισόδου στην Ευρώπη. Η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου και και η ταχύτερα αναπτυσσόμενη. Αν ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις μας στην Αν. Μεσόγειο, η Ινδία βλέπει αυτον ως τον πιο ασφαλή δρόμο για να έρθουν τα προϊόντα. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη ανάπτυξη για τη χώρα μας για τα λιμάνια μας και για θέσεις εργασίας».

Το αμερικανικό ενδιαφέρον για GSI

«Eκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες σε φάση διερεύνησης, οι Αμερικάνοι που θέλουν να επενδύσουν θέλουν τα νούμερα, στοιχεία. Αλλά έχει και μια ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση, διασυνδέει την Αν. Μεσόγειο που η αμερικανική ηγεσία θέλει να ενισχύσει. Δεν μπορεί κανεις να γνωρίζει το τελικό αποτέλεσμα.

Η χώρα μας έχει πολύ σημαντική γεωγραφική θέση, είμαστε μεταξύ τριών ηπείρων και οι αμερικανικοί νόμοι λένε απο εκεί που περνάει το αμεριναικό φυσικό αέριο, εκεί που επενδύουν αμερικανοί κολοσσοί, δεν ακουμπάει κανένας».

Ερωτώμενος για τον εκνευρισμό της Τουρκίας μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο υπουργός απάντησε: «Αυτός που νόμιζε ότι θα μπορούσε να το παίξει και στις 2 βάρκες, ήρθε ο Τραμπ και του είπε πρέπει να διαλέξεις. Άρα καμιά φορά ο δεδομένος είναι ο σταθερός και ο ξεκάθαρος. Ο καλύτερος τρόπος θωράκισης της χώρας μας είναι οι συμφωνίες που υπογράψαμε στο Ζάππειο. Ήταν εδώ 4 Αμερικανοί υπουργοί και αμερικανικοί κολοσσοί».