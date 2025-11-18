Fitch: Οι ελληνικές τράπεζες θα επωφεληθούν από την αναβάθμιση του rating της χώρας

Η Fitch Ratings εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να επωφεληθούν από την ενίσχυση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, μετά την αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας (IDR) σε «BBB»/Stable. Αυτό οφείλεται στη σημαντική έκθεση των τραπεζών στο κρατικό χρέος.

Ωστόσο, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους από μόνη της δεν προκαλεί αναθεώρηση προς τα πάνω του λειτουργικού περιβάλλοντος των τραπεζών, στο οποίο οι αξιολογήσεις τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.

Η Fitch άλλαξε την προοπτική για τη βαθμολογία «BBB-» του λειτουργικού περιβάλλοντος του τομέα από σταθερή σε θετική τον Οκτώβριο, αντανακλώντας την προσδοκία ότι οι ελληνικές τράπεζες θα επωφεληθούν από την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη και τις διαρκείς ισχυρές ευκαιρίες χορήγησης επιχειρηματικών δανείων και δημιουργίας εσόδων.

Η συνέχιση αυτών των τάσεων, σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση της ανάπτυξης των δανείων προς ιδιώτες και την αυξημένη επίλυση των αναδιαρθρωμένων επισφαλών δανείων εκτός του τραπεζικού συστήματος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναθεώρηση προς τα πάνω της βαθμολογίας αξιολόγησης του λειτουργικού περιβάλλοντος σε «BBB».

Τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών για το εννεάμηνο υποστηρίζουν τις προσδοκίες ότι οι ελληνικές τράπεζες θα διατηρήσουν ισχυρή κερδοφορία μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενες από την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη σταθεροποίηση των επιτοκίων, την καλή λειτουργική αποδοτικότητα και τη μείωση των απομειώσεων δανείων, λόγω της βελτίωσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων. Η κεφαλαιοποίηση αναμένεται να μειωθεί προς τους μεσοπρόθεσμους στόχους των τραπεζών, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των δανείων, της αύξησης των διανομών κεφαλαίου και του αντίκτυπου των προγραμματισμένων εξαγορών. Οι συνθήκες χρηματοδότησης και η πρόσβαση στην αγορά είναι ευνοϊκές, λόγω της βελτίωσης του πιστωτικού προφίλ του τομέα και του κράτους.

Η σημαντική έκθεση των ελληνικών τραπεζών στο εγχώριο δημόσιο χρέος λαμβάνει τη μορφή χαρτοφυλακίου τίτλων, αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων στις κεφαλαιακές τους δομές και κρατικών εγγυήσεων για προνομιούχες ομολογίες από την τιτλοποίηση επισφαλών δανείων.

Η αναβάθμιση της Fitch τον Οκτώβριο της Alpha Bank S.A. και της Τράπεζας Πειραιώς σε «BBB-»/Stable από «BB+»/Positive και η αναθεώρηση των προοπτικών για τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα σε θετικές από σταθερές (και οι δύο με βαθμολογία «BBB-») αντανακλούσαν τα ενισχυμένα αυτόνομα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών και το βελτιωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Οι αξιολογήσεις της Eurobank και της ΕΤΕ είναι σύμφωνες με την εκτίμηση της Fitch για το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας και περιορίζονται από αυτήν, ενώ είναι πιθανό να αναβαθμιστούν εάν το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιωθεί. Μια πιθανή αναβάθμιση της Alpha και της Piraeus θα απαιτήσει περαιτέρω πρόοδο στην εξυγίανση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, παράλληλα με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.