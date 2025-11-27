ΣΕΒΙΤΕΛ: Νέα επιστολή σε Τραμπ για εξαίρεση του ελαιόλαδου από τους δασμούς

Η εξαίρεση του ελαιολάδου από την επιβολή δασμών εισαγωγής στις ΗΠΑ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τον ΣΕΒΙΤΕΛ τους τελευταίους μήνες.

Οπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιόλαδου, «αμέσως μετά την εφαρμογή του μέτρου, σε συνάντησή μας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιάρα θέσαμε το ζήτημα, ωστόσο η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι το θέμα μπορεί να εξεταστεί μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα τέλη Αυγούστου, το Υπουργείο Εξωτερικών επικοινώνησε μαζί μας ζητώντας στοιχεία για τις εξαγωγές ελαιολάδου προς τις ΗΠΑ, καθώς και τους λόγους για τους οποίους το προϊόν θα μπορούσε να εξαιρεθεί από τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο ΣΕΒΙΤΕΛ βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τη FEDOLIVE και με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς συνδέσμους της βιομηχανίας τυποποίησης ελαιολάδου, με στόχο την οργάνωση κοινών δράσεων. Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, συμφωνήθηκε η σύνταξη υπομνήματος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αίτημα την απαλλαγή του ελαιολάδου από τους αμερικανικούς δασμούς. Το υπόμνημα στηρίχθηκε στα εξής επιχειρήματα:

1. Το ελαιόλαδο αποτελεί «μη διαθέσιμο φυσικό πόρο» για τις ΗΠΑ.

2. Είναι 100% φυσικό προϊόν και ένα από τα πιο υγιεινά λίπη παγκοσμίως.

3. Η επιβολή δασμών θα αυξήσει περαιτέρω την τιμή του για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

4. Το ευρωπαϊκό ελαιόλαδο παράγεται σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και βιωσιμότητας, τα οποία δεν συναντώνται σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Για τη σύνταξη της επιστολής, η FEDOLIVE συνεργάστηκε και με τη North American Olive Oil Association (NAOOA), η οποία απέστειλε ανάλογη επιστολή προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ζητώντας την εξαίρεση του ευρωπαϊκού ελαιολάδου από την επιβολή δασμών.

Οι επιστολές αυτές διαβιβάστηκαν από τον ΣΕΒΙΤΕΛ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Υπουργείο Εξωτερικών, με το αίτημα να αξιοποιηθούν στις σχετικές συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ ώστε να προωθηθεί η εξαίρεση του ελαιολάδου από τη συμφωνία ΗΠΑ–ΕΕ. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει υπάρξει ενημέρωση σχετικά με το αν τα Υπουργεία έκαναν χρήση του υλικού αυτού.

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την εξαίρεση του ευρωπαϊκού ελαιολάδου, ο ΣΕΒΙΤΕΛ συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες μέσω της FEDOLIVE. Πρόσφατα συμφωνήθηκε η σύνταξη νέας επιστολής προς την αμερικανική κυβέρνηση, με την οποία θα επαναδιατυπώνεται το αίτημα για εξαίρεση του ευρωπαϊκού ελαιολάδου. Η επιστολή αναμένεται να ολοκληρωθεί και να αποσταλεί τις προσεχείς ημέρες.

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το ζήτημα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εργάζεται προς όφελος του ελληνικού ελαιολάδου και των Ελλήνων εξαγωγέων. Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, καθώς το ελληνικό ελαιόλαδο κατέχει μικρό μερίδιο στις εισαγωγές των ΗΠΑ σε σύγκριση με την Ισπανία και την Ιταλία. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνουμε για κάθε νεότερο».