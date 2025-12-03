#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Φρέσκα» χρέη 7,8 δισ. ευρώ στην Εφορία σε 10 μήνες

Μεγάλη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν εντός του 2025. Τα συνολικά χρέη στην Εφορία υπερβαίνουν τα 112,5 δισ. ευρώ. Στη φάκα 3,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι.

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 12:12

Νέα γενιά χρεωμένων στην Εφορία δείχνουν τα στοιχεία του Tax Administration για τον Οκτώβριο. Παράλληλα με την αύξηση των φορολογικών εσόδων καταγράφεται αύξηση των οφειλών που δημιουργήθηκαν εντός του 2025 (νέο ληξιπρόθεσμο).

Για τον Οκτώβριο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 829 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν 740 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 12,03%). Ετσι, συνολικά στο 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο ήταν 7.797 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 6.656 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 17,14%). Eξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (χαρτόσημα, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.) στο 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7.258 εκατ. ευρώ,

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει οριακή μείωση κατά 0,77% στα 3.896.032 έναντι 3.926.439 το 2024.

Οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου έφτασαν τα 409 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 357 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 14,57%). Συνολικά στο 10μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός μη φορολογικών υποχρεώσεων) έφτασαν τα 2.639 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 ήταν 2.415 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 9,28%).

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι το σύνολο των χρεών προς την Εφορία ξεπερνά τα 112,5 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό ανεπίδεκτα είσπραξης θεωρούνται 27,3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το πραγματικό υπόλοιπο να φτάνει τα 85,1 δισ. ευρώ.

 

