Aktor: Υπερκάλυψη πάνω από δύο φορές του ομολόγου €140 εκατ.

Πάνω από δύο φορές έχει υπερκαλυφθεί έως τώρα η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 140 εκατ. ευρώ του ομίλου της Aktor, αναφέρουν πηγές της αγοράς στο Euro2day.

Σημειώνεται ότι αύριο ολοκληρώνεται η περίοδος της δημόσιας προσφοράς του ομολόγου με εύρος απόδοσης που διαμορφώνεται στο 4,7% - 5%.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Aktor, το μεγαλύτερο μέρος των 140 εκατ. ευρώ που ο όμιλος στοχεύει να «σηκώσει» από την αγορά θα επενδυθεί στην ενίσχυση της κατασκευής, μεγάλες επενδύσεις ΑΠΕ και δραστηριότητες LNG, αλλά πιθανόν και σε νέες εξαγορές.

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ύψους έως 136,2 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από την έκδοση θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου σε υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των έργων αποθήκευσης ενέργειας, της διαχείρισης εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.