Εως 180 εκατ. ευρώ η αποζημίωση για τις σήραγγες της Εγνατία Οδού

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατία Οδού στη ΓΕΚ Τέρνα και την Egis Projects για 35 χρόνια, η οποία προβλέπει λογαριασμό χρηματοδότησης εργασιών σηράγγων με ποσό που ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για εργασίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των σηράγγων και οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν από την Εγνατία Οδό.

Επίσης στο νομοσχέδιο, τροποποιείται σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών της Αττικής Οδού, όπως και σύμβαση παραχώρησης λειτουργίας του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

Όπως προκύπτει από την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η Περίοδος Παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου είναι τριάντα πέντε έτη από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

Οι ΓΕΚ Τέρνα/EGIS θα καταβάλουν 1.512.700.000 ευρώ και Ετήσια Αμοιβή υπολογιζόμενη κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Επίσης, το νομοσχέδιο αναφέρεται στο Λογαριασμό Χρηματοδότησης Εργασιών Σηράγγων. Ποσό των 180 εκατ. ευρώ του τιμήματος της Σύμβασης Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών Καθέτων Οδικών Αξόνων αποδίδεται από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., ως καθολική διάδοχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., σε διακριτό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που ανοίγεται και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από το Δημόσιο για τη χρηματοδότηση των αποζημιώσεων.

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι σύμφωνα με το άρθρα της σύμβασης παραχώρησης μια από τις προϋποθέσεις που πρέπει το δημόσιο ή/και ο παραχωρητής να ικανοποιήσουν για την επίτευξη της ημερομηνίας έναρξης της παραχώρησης είναι και η αδειοδότηση των σηράγγων από τη ΔΑΣ τουλάχιστον ως σήραγγες Κατηγορίας Ε.

Προστίθεται ότι έως σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί από την Εγνατία Οδός ΑΕ οι εργασίες και οι ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των σηράγγων τουλάχιστον ως κατηγορίες Ε, χωρίς περιορισμούς ή εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν ακολούθως και η ολοκλήρωση αυτών δεν αναμένεται κατά το προσεχές διάστημα.

Επιπλέον, το κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή τονίζει ότι ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την επιβολή, από την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης, των διοδίων τελών στον αυτοκινητόδρομο Εγνατία Οδός και στους τρεις κάθετους οδικούς άξονες, με τη ρητή πρόβλεψη διατήρησης των μνημονευόμενων απαλλαγών.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι επιτρέπεται, με υπουργική απόφαση η μεταφορά στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή σε νομικά πρόσωπα ή σε δημόσιες υπηρεσίες ή ανώνυμες εταιρείες εποπτείας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εγνατία Οδός ΑΕ.

Η Αττική Οδός

Με την τροποποίηση της σύμβασης επαναπροσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των Βασικών Υπεργολάβων αυτού, σχετικά με τη γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Καστέλι

Με την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ άλλων:

α. Καθορίζονται τα όρια ευθύνης μεταξύ του Δημοσίου και της Εταιρείας σε περίπτωση καθυστερήσεων που σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού Αεροναυτιλίας από την Εταιρεία.

β. Προβλέπεται η μεταβίβαση της κυριότητας του εξοπλισμού αεροναυτιλίας, την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου έχει αναλάβει η Εταιρεία, από την Εταιρεία στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Η εν λόγω μεταβίβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος ή επιβάρυνση είτε αυτά προβλέπονται υπέρ του Δημοσίου είτε υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

γ. Παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα ανάληψης από την Εταιρεία, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Υ.Π.Α, της προμήθειας ή/και της εργοστασιακής συντήρησης των αναγκαίων ανταλλακτικών για τον Εξοπλισμό Αεροναυτιλίας ή/και την υλοποίηση τυχόν εργασιών συντήρησης των έργων υποδομής του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας.