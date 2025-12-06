Κατέθηκαν στη Βουλή οι συμβάσεις για Εγνατία, Καστέλι και Αττική Οδο

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που καλύπτει: «α) Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και τροποποίησής της,

β) Κύρωση τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού και

γ) Κύρωση τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης»

Η Εγνατία Οδός

Οπως προκύπτει από την Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η Περίοδος Παραχώρησης είναι τριάντα πέντε έτη από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

Το πλαίσιο Χρηματοδότησης του Έργου προβλέπει ότι η Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σε περίπτωση μη επαρκών πιστώσεων, απομειώνει, κατά το μη καλυπτόμενο ποσό, την Αμοιβή Παραχώρησης,

Οι ΓΕΚ Τέρνα/EGIS θα καταβάλλουν 1.512.700.000 ευρώ και Ετήσια Αμοιβή υπολογιζόμενη κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Με το κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονται τροποποιήσεις στη σύμβαση:

Προστίθεται άρθρο 4.3.2.Α., και ορίζεται ότι η Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης δύναται να επιτευχθεί χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων της Σύμβασης, σχετικά με την αδειοδότηση σηράγγων του αυτοκινητόδρομου ως σηράγγων κατηγορίας Ε΄. Προς τούτου εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι, μεταξύ των οποίων:

η εφαρμογή των Προσωρινών Μέτρων Ασφάλειας Σηράγγων,

το χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Εργασιών Σήραγγας κατά Κατηγορία Ε΄,

η αποζημίωση του Παραχωρησιούχου από το Δημόσιο, σχετικά με τις Κεφαλαιουχικές Δαπάνες Αδειοδότησης Σηράγγων Ε΄, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες, τυχόν μείωση εσόδων και την πρόσθετη αμοιβή του Ανεξάρτητου Μηχανικού, συνεπεία των υποχρεώσεων του Παραχωρησιούχου για τις εν λόγω σήραγγες. (άρθρο δεύτερο)

Παράλληλα, εισάγονται ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων και ειδικότερα:

1. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με:

την επιβολή, από την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης, των διοδίων τελών στον αυτοκινητόδρομο Εγνατία Οδός και στους τρεις κάθετους οδικούς άξονες, με τη ρητή πρόβλεψη διατήρησης των μνημονευόμενων απαλλαγών,

στον αυτοκινητόδρομο Εγνατία Οδός και στους τρεις κάθετους οδικούς άξονες, με τη ρητή πρόβλεψη διατήρησης των μνημονευόμενων απαλλαγών, την υποκατάσταση της ανώνυμης εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε., από τον Παραχωρησιούχο αναφορικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα,

τη μετατόπιση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας με δαπάνες τους,

την απαλλαγή του Παραχωρησιούχου από υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιονδήποτε νόμο, αναφορικά με φόρους και τέλη υπέρ των ο.τ.α,

ειδικότερες περιπτώσεις αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου, από το Δημόσιο,

τη διαδικασία υπολογισμού της Αναπροσαρμογής Χρηματοοικονομικού Κλεισίματος,

το φορολογικό καθεστώς που διέπει συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων από ΦΠΑ μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Παραχωρητή (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., ως καθολικής διαδόχου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.).

Παράλληλα, ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αποδίδεται από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., σε διακριτό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, ποσό 180.000.000 ευρώ από το τίμημα της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών, για τη χρηματοδότηση αποζημιώσεων που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών.

Περαιτέρω ορίζεται ότι, τυχόν υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού μετά την αποπληρωμή των προαναφερόμενων αποζημιώσεων, καταβάλλεται στον λογαριασμό που τηρείται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η Αττική Οδός

Με την τροποποίηση της σύμβασης επαναπροσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και των Βασικών Υπεργολάβων αυτού, σχετικά με τη γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Καστέλι

Με την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ άλλων:

α. Καθορίζονται τα όρια ευθύνης μεταξύ του Δημοσίου και της Εταιρείας σε περίπτωση καθυστερήσεων που σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού Αεροναυτιλίας από την Εταιρεία.

β. Προβλέπεται η μεταβίβαση της κυριότητας του εξοπλισμού αεροναυτιλίας, την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου έχει αναλάβει η Εταιρεία, από την Εταιρεία στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Η εν λόγω μεταβίβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος ή επιβάρυνση είτε αυτά προβλέπονται υπέρ του Δημοσίου είτε υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

γ. Παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα ανάληψης από την Εταιρεία, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Υ.Π.Α, της προμήθειας ή/και της εργοστασιακής συντήρησης των αναγκαίων ανταλλακτικών για τον Εξοπλισμό Αεροναυτιλίας ή/και την υλοποίηση τυχόν εργασιών συντήρησης των έργων υποδομής του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας.

Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», κατά την Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, να υπεισέλθει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Υ.Π.Α. ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που απορρέουν από τις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» (ΚΛΗΚ), για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης στον νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, υπό τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις.