Ξεκινούν οι εργασίες για την ανάπλαση της Ερμού

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την πρώτη φάση ανάπλασης της οδού Ερμού, ενός από τους πιο ακριβούς εμπορικούς δρόμους στον κόσμο, αναφέρουν πηγές στο Euro2day.gr.

Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που αναμενόταν να ξεκινήσει το 2025, ωστόσο πλέον εκτιμάται ότι μπαίνει σε «πολύ ώριμη» φάση. Ο φορέας είναι η Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε. του δήμου Αθηναίων και η ανάπλαση αφορά το κομμάτι που ξεκινά από την πλατεία Συντάγματος και φτάνει μέχρι την πλατεία Μοναστηρακίου. Το δεύτερο στάδιο προβλέπει αλλαγές στο τμήμα της Ερμού που εκτείνεται μέχρι την πλατεία Ασωμάτων, αν και εδώ δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες μελέτες.

«Υπάρχει η αποκατάσταση του πρώτου τμήματος του ήδη πεζοδρομημένου τμήματος και μια ανάπλαση που έχει προβλεφθεί με βάση ένα γενικό σχέδιο και για το δεύτερο κομμάτι από την πλατεία του Μοναστηρακίου μέχρι την Ασωμάτων», αναφέρουν πληροφορίες.

«Το πρώτο έργο είναι αρκετά προχωρημένο. Έχουν γίνει οι τοπογραφικές αποτυπώσεις. Για τη χρηματοδότηση κατά πάσα πιθανότητα θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του κράτους. Θα ληφθούν οι αποφάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ ώριμο και μπορεί να γίνει σχετικά σύντομα. Πιθανόν να γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο», υπογραμμίζουν οι ίδιοι, προσθέτοντας ότι «θα γίνει αποκατάσταση, αποξήλωση της υποδομής. Είναι παλαιός ο πεζόδρομος. Έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά».

Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του έργου που θα «φρεσκάρει» την Ερμού ανέρχεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη φάση της ανάπλασης μετά την πλατεία Μοναστηρακίου, το έργο ωριμάζει ακόμα σε μελετητικό επίπεδο και δεν αναμένεται να γίνει άμεσα. Αποτελεί ένα σχέδιο που προβλέπει τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, νέες δαπεδοστρώσεις και πλακοστρώσεις, μεταξύ άλλων, σε ένα σημείο όπου περνούσε ο «Μεγάλος Περίπατος» του πρώην δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη.

Funds και τράπεζες επενδύουν στην Ερμού

Το τελευταίο διάστημα, η Ερμού προσελκύει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές. Επίσης, ελληνικές τράπεζες όπως η Alpha Bank επενδύουν σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ερμού, με στόχο τις σταθερές χρηματικές ροές και υπεραξίες.

Στοιχεία από τη φετινή διεθνή έκθεση της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων Cushman & Wakefield, που καταγράφει τις τάσεις στην αγορά των εμπορικών καταστημάτων, επιβεβαιώνουν την ισχυρή θέση της Ερμού διεθνώς.

Σύμφωνα με την έκθεση για το 2025, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, η Ερμού ανέβηκε κατά μία θέση, στη 15η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι τιμές των ενοικίων στην Ερμού αυξήθηκαν κατά 7% από το 2024 και ανέρχονται στις 3.720 ευρώ/τ.μ. ετησίως. Πάνω από την Ερμού βρίσκεται η Kaufinger/Neuhauser στο Μόναχο (3.840 ευρώ/τ.μ. ετησίως), ενώ στην αμέσως επόμενη θέση βρίσκεται η Passeig de Gracia στη Βαρκελώνη, όπου οι τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 8% σε 3.420 ευρώ/τ.μ.