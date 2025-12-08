Ρεκόρ για την Κίνα: Πρώτη φορά εμπορικό πλεόνασμα αγαθών πάνω από $1 τρισ.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας σε αγαθά ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια φέτος, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν ραγδαία παρά τον εμπορικό πόλεμο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας σε δολάρια ανήλθε στο 1,076 τρισεκατομμύριο δολάρια τους πρώτους 11 μήνες του έτους, το οποίο αφορά τα αγαθά αλλά όχι τις υπηρεσίες.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας σε αγαθά για ολόκληρο το έτος 2024 ήταν οριακά κάτω από 1 τρισ. δολάρια.

Το ρεκόρ πλεονάσματος έρχεται μετά την αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, οι οποίες συμφώνησαν σε ετήσια εκεχειρία τον Οκτώβριο.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,9% τον Νοέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, μετά από μια απροσδόκητη πτώση τον Οκτώβριο, για πρώτη φορά από την ανακοίνωση των δασμών «ημέρας απελευθέρωσης» του Τραμπ τον Απρίλιο.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9% τον Νοέμβριο, οδηγώντας σε πλεόνασμα 112 δισ. δολαρίων για τον μήνα.

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ έχουν καταρρεύσει τους τελευταίους μήνες και τον περασμένο μήνα σημείωσαν πτώση 29% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, οι αποστολές προς άλλες περιοχές, ιδίως τη Νοτιοανατολική Ασία, έχουν αυξηθεί ραγδαία. Οι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι μέρος αυτών των αποστολών προς τη Νοτιοανατολική Ασία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8% τον περασμένο μήνα, μεταφορτώνονται στη συνέχεια προς τις ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν επίσης σημαντικά τον Νοέμβριο, σημειώνοντας άνοδο 14,8% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με 0,9% τον Οκτώβριο.