Παπασταύρου: Είμαστε στο κέντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής

«Οι ενεργειακές συμφωνίες έχουν σαφές αποτύπωμα για την Ελλάδα», δήλωσε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δηλώνοντας ότι πλέον «η χώρα μας είναι στο κέντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής».

Έχοντας μόλις επιστρέψει από τις ΗΠA, όπου είχε κρίσιμες συναντήσεις, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε αισιόδοξος για το πώς αντιμετωπίστηκε από τους ομολόγους χάρη στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας στη διεθνή ενεργειακή πολιτική.

«Την προηγούμενη βδομάδα το ελληνικό πενταετές ομόλογο είχε 2,6%, ενώ το αμερικάνικο είχε 3,6%. Η Ελλάδα δανειζόταν φθηνότερα από την Αμερική, φθηνότερα από τη Γαλλία, φτηνότερα από την Ιταλία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός.

Μιλώντας για την ελληνική οικονομία τόνισε «πλέον μας αντιμετωπίζουν σχεδόν με θαυμασμό, όσον αφορά τα οικονομικά επιτεύγματα». Αναφορικά με τις ενεργειακές συμφωνίες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα εξήγησε ότι σκοπός του ταξιδιού ήταν να ενημερώσει γερουσιαστές το πώς αυτές θα συμβάλουν στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Από τους σκοπούς του ταξιδιού ήταν να ενημερώσουμε τα μέλη της Γερουσίας και του Κογκρέσου όσον αφορά τις συμφωνίες ενεργειακές που είχαμε. Εκεί διαπιστώσαμε πως και οι Δημοκρατικοί, όχι μόνο Ρεπουμπλικάνοι, στηρίζουν τις προσπάθειες απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.

Ερωτηθείς για το χρόνο υλοποίησης των ενεργειακών συμφωνιών που είχαν υπογραφεί στην Ελλάδα τόνισε ότι μιλάμε για συμφωνίες που ήδη, έναν μήνα μετά, έχουν αρχίσει και υλοποιούνται «προκειμένου να προμηθεύσουμε με αμερικανικό φυσικό αέριο, μέσω ελληνικών εταιρειών και μέσω του κάθετου διαδρόμου στην Ουκρανία». Και όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «έχουμε μια συμφωνία του Νοεμβρίου που τον Δεκέμβριο, ένα μήνα μετά, έχει αρχίσει και υλοποιείται».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «οι ενεργειακές συμφωνίες έχουν σαφές αποτύπωμα για την Ελλάδα». Όσον αφορά το εάν θα φανεί το οικονομικό αντίκτυπο άμεσα στην αγορά διευκρίνισε ότι «εάν έχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμο αποτέλεσμα, θα σημάνουν σημαντική αύξηση των δημοσίων εσόδων για τη χώρα μας».

Μάλιστα, όπως είπε «η χώρα μας είναι στο κέντρο αυτής της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής είναι σαφές ότι πέρα από τη γεωπολιτική σημασία του, θα έχει και οικονομική σημασία ότι από εδώ θα περνάει ενέργεια για να ανεβαίνει στις χώρες του κάθετου διαδρόμου».

Ερωτηθείς για τον αγωγό East Med απάντησε ότι πλέον η διασύνδεση της Μέσης Ανατολής και Ευρώπης γίνεται όχι με τη μορφή που είχαμε σκεφτεί πριν από 15 χρόνια αλλά με έναν άλλο τρόπο. «Από εδώ θα περνάει η ενέργεια για να ανεβαίνει στις χώρες του κάθετου διαδρόμου», πρόσθεσε.

Παράλληλα όπως επιβεβαίωσε σήμερα (10/12) θα γίνει, για πρώτη φορά, τηλεδιάσκεψη ανάμεσα σε εκπροσώπους χωρών από Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία, Ουκρανία, προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα οι συμφωνίας.

«Μπορεί στο πρώτο τρίμηνο του 2026 να γίνει και νέα συνάντηση των υπουργών των κρατών του κάθετου διαδρόμου στην Ουάσινγκτον. Η αμερικανική κυβέρνηση επιθυμεί την άμεση υλοποίηση αυτών των συμφωνιών», συμπλήρωσε.

Μιλώντας για το ρόλο της χώρας μας δήλωσε ότι «πέτυχε να αξιοποιήσει τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν με την οικονομική και πολιτική σταθερότητα». Ωστόσο, όπως είπε, δεν μπορούμε να στηριζόμαστε ποτέ σε κάποιον άλλο γι αυτό στόχος μας είναι «να αναπτύξουμε τον τομέα υδρογονανθράκων και στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης».

Θέλοντας να δείξει ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας δεν θα επηρεαστεί από το εάν η Ρωσία, κάποια στιγμή επανενταχθεί στη νέα αρχιτεκτονική λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η δημιουργία υποδομών και ενεργειακής σημασίας για τη χώρα μας δεν θα μειώσει τη θέση μας. Θα έχουμε πάντα ένα κομβικό ρόλο. Όταν έρθει το αμερικανικό φυσικό αέριο, η επανένταξη της Ρωσίας δεν θα ακυρώσει ή δεν θα αναιρέσει την παρουσία του αμερικανικού φυσικού αερίου».

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να χρηματοδοτήσει τις νέες ενεργειακές υποδομές στη χώρα μας. Όπως είπε, ο λόγος των τοπικών κοινωνιών θα παίξει ρόλο ωστόσο πρέπει να γίνει σε ένα σημείο το οποίο να θα εξυπηρετεί τη ροή του φυσικού αερίου.

Αναφορικά για το ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική απάντησε ότι «η νέα αρχιτεκτονική δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας βάσει κανόνων και εναπόκειται στην Τουρκία εάν θα μπορέσει να τηρήσει αυτούς τους κανόνες και σεβαστεί το διεθνές δίκαιο».

Υπάρχει περιθώριο διαλόγου με τους αγρότες

Αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που κλιμακώνονται, παρά την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανέλαβε την κυβερνητική άποψη ότι «υπάρχει περιθώριο διαλόγου με τους αγρότες». Όπως επισήμανε «ο διάλογος πρέπει να γίνει όχι με συνθήκες ανομίας ή συνθήκες μπλόκων που δεν επιτρέπουν στους άλλους συμπολίτες μας να μπορούν να πάνε αν χρειάζονται στο νοσοκομείο ή που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ασφάλεια και ζωή των ανθρώπων των σωμάτων ασφαλείας».

Παράλληλα, όπως τόνισε, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που ποτέ δεν απέκλεισε τον διάλογο, αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο και αντιπροσωπευτικότητας και συγκεκριμένων αιτημάτων».