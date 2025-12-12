Κλείνουν Τετάρτη οι αιτήσεις για τις 300 νέες θέσεις Οδηγών ΟΣΥ

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 300 μόνιμες θέσεις οδηγών, στην ΟΣΥ στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας: https://proslipseis.osy.gr.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2025.

Οι υποψήφιοι πρέπει να φροντίσουν για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης και την έγκαιρη ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών.

Η πλήρης προκήρυξη, με αναλυτικές πληροφορίες για τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, είναι διαθέσιμη εδώ: https://proslipseis.osy.gr/files/osy-prokiriksi-02-2025-new.pdf