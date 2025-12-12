#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επικουρικό Κεφάλαιο: Εφυγε από τη ζωή ο Γενικός Διευθυντής Ιωάννης Βάσσης

Ο κ. Βάσσης «υπηρέτησε επί σειρά ετών με αφοσίωση, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης στη θέση του Γενικού Διευθυντή», αναφέρει το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 18:30

 

Με βαθιά θλίψη το Επικουρικό Κεφάλαιο ανακοινώνει την απώλεια του κ. Ιωάννη Βάσση, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών με αφοσίωση, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης στη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Οπως αναφέρει, «η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την πορεία και την ενίσχυση του θεσμού, ενώ η επαγγελματική του διαδρομή διακρίθηκε από ήθος, ακεραιότητα και επαγγελματισμό.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας, συμμεριζόμενοι τη βαθιά τους θλίψη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», καταλήγει η ανακοίνωση.

