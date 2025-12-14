Ουραγός η Ελλάδα στην προσιτή κατοικία

Η εποπτεία της ελληνικής κυβέρνησης στην ανάπτυξη της προσιτής κατοικίας και την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων στη στέγαση παραμένει «εξαιρετικά ανεπαρκής», σύμφωνα με το Ίδρυμα για τις Ευρωπαϊκές Προοδευτικές Μελέτες (FEPS).

Σε Κείμενο Πολιτικής που ετοίμασε το FEPS, μιας δεξαμενής σκέψης που εδρεύει στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Eteron παρουσιάζονται προτάσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη.

Παρατίθενται ιδέες για λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ περιέχονται και τρία case studies χωρών, μεταξύ των οποίων είναι η Ελλάδα, όπως και η Φινλανδία και η Βόρεια Μακεδονία.

Η Δήμητρα Σιατίτσα που συνυπέγραψε το κείμενο σημειώνει στο Euro2day.gr ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει ξοδέξει πολύ δημόσιο χρήμα και ότι από τα 6,7 δισ. ευρώ που έχουν δοθεί κατά της στεγαστικής κρίσης, ούτε το 1% δεν έχει διοχετευθεί σε κοινωνικά προγράμματα που διαχειρίζονται οι δήμοι.

«Υπάρχει η άποψη ότι το πρόβλημα είναι η ανισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης, ότι η αγορά μπορεί να παρέχει τις λύσεις, άρα δεν χρειάζεται τόσο να ρυθμίσουμε την αγορά», υπογραμμίζει η ίδια, προσθέτοντας ότι αυτό που υποστηρίζουμε εμείς και πάρα πολλοί φορείς είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτές τις λύσεις οι οποίες αποτελούν μέρος του προβλήματος.

«Άρα μέσα από αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να στηριχθούν οι φορείς που προωθούν το δημόσιο συμφέρον. Που βλέπουν την κατοικία ως δικαίωμα και ως βασικό αγαθό, και αναπτύσουν μοντέλα εκτός αγοράς», συμπληρώνει η ίδια.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι προτάσεις του κειμένου βασίζονται σε τέσσερις άξονες:

την επέκταση και προστασία των μη εμπορικών κατοικιών, την εγγύηση της οικονομικής προσιτότητας κατά τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία, τη μετάβαση από μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην αγορά σε μια προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα για τη στέγαση που ενδυναμώνει την τοπική αυτοδιοίκηση και την αναγνώριση της ποικιλομορφίας των συνθηκών στέγασης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί από την Κομισιόν το πολυαναμενόμενο Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας.

0% κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα

Το κείμενο αναδεικνύει τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα στο κομμάτι της κοινωνικής κατοικίας.

«Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ με 0% κοινωνική κατοικία, χωρίς δημόσια, δημοτική ή συνεταιριστική στέγαση, παρά ορισμένες πρωτοβουλίες με προοπτικές που εισάγουν θεμελιώδεις αρχές στέγασης σε τοπικό και πιλοτικό επίπεδο», αναφέρεται.

Έως τώρα, τα κύρια στοιχεία της στεγαστικής υποστήριξης έχουν επιδοματικό χαρακτήρα, καλύπτοντας ζητήματα που αφορούν τη ζήτηση και παραμερίζοντας το ζήτημα της προσφοράς και της δημιουργίας αποθέματος προσιτής και κοινωνικής κατοικίας.

«Χωρίς μια εθνική στρατηγική που να καθορίζει σαφείς ορισμούς της οικονομικής προσιτότητας και να οριοθετεί τις ευθύνες διακυβέρνησης, οι πολιτικές στέγασης παραμένουν εξαιρετικά συγκεντρωτικές και δεν καταφέρνουν να ενσωματώσουν αποτελεσματικά την αυτοδιοίκηση και τον μη κερδοσκοπικό τομέα», υπογραμμίζει το κείμενο.

«Επιπλέον, με εξαίρεση ορισμένες επιδοτήσεις, οι παρεμβάσεις παραμένουν βραχυπρόθεσμες. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οι τοπικές αρχές περιορίζονται στην εφαρμογή κεντρικά σχεδιασμένων πολιτικών, χωρίς να λαμβάνεται επαρκώς υπόψη το μακροπρόθεσμο δημόσιο συμφέρον. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου των παρεμβάσεων δεν είναι επαρκώς ενσωματωμένες», καταλήγει το κείμενο.