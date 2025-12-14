760 δράσεις σε 70 χώρες: Το νέο σχέδιο εξωστρέφειας της Ελλάδας

Η νέα στρατηγική περίοδος για την οικονομική διπλωματία της Ελλάδας, με 760 δράσεις σε 70 χώρες, αποτυπώνεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωστρέφειας 2026 (ΕΠΕ 2026), το οποίο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Agora του υπουργείου Εξωτερικών.

Το νέο πρόγραμμα δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει απλώς μια λίστα δράσεων, αλλά τον πρώτο πλήρη «οδικό χάρτη» της χώρας σε ένα διεθνές περιβάλλον εντονότερου ανταγωνισμού, γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξημένης σημασίας των ενεργειακών και τεχνολογικών συνεργασιών.

Με βάση το ΕΠΕ 2026, όπως επισημαίνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών, η Ελλάδα επιχειρεί μια συνολική αναβάθμιση της διεθνούς οικονομικής της παρουσίας. Στόχος δεν είναι μόνο η αύξηση εξαγωγών και επενδύσεων, αλλά η σταθεροποίηση ενός νέου μοντέλου εξωστρεφούς ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία.

Με 760 δράσεις σε 70 χώρες, το νέο πρόγραμμα είναι το πρώτο που εφαρμόζεται πλήρως βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026-2030. Το σχέδιο έχει εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και διαμορφώθηκε έπειτα από εκτεταμένη διαβούλευση με επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που στηρίζεται σε τρεις άξονες: την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Ελλάδας, την ανάδειξη της εμπορικής και επενδυτικής παρουσίας της χώρας σε διμερές επίπεδο και την αναβάθμιση των εθνικών δομών εξωστρέφειας.

Όπως σχολιάζουν επιχειρηματικοί κύκλοι, πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο ενίσχυσης των εξαγωγών, της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της βελτίωσης της διεθνούς εικόνας της ελληνικής οικονομίας.

Από τις συνολικές δράσεις, οι 590 αφορούν την προώθηση διμερών συνεργασιών, τη δικτύωση και την προβολή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, 89 εντάσσονται σε πολυμερή πλαίσια και διεθνείς οργανισμούς, 81 είναι οριζόντιες, ενώ 10 υλοποιούνται από λοιπούς φορείς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες δράσεων ανά χώρα και τομέα και στοχεύει σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ενέργεια, τα logistics, η τεχνολογία, ο αγροδιατροφικός τομέας και ο τουρισμός.

Προβλέπονται δεκάδες επιχειρηματικές αποστολές, στοχευμένες B2B συναντήσεις και συμμετοχές σε στρατηγικές διεθνείς εκθέσεις, με σκοπό τη διεύρυνση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Το πρόγραμμα εκτείνεται σε 70 χώρες, καλύπτοντας τόσο τους παραδοσιακούς εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βόρεια Αμερική, τα Δυτικά Βαλκάνια και η Μέση Ανατολή, όσο και νέες αναδυόμενες αγορές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε περιοχές όπως η Λατινική Αμερική, η Νοτιοανατολική Ασία και η Υποσαχάρια Αφρική. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη που έχει επιχειρήσει ποτέ η Ελλάδα σε ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικής οικονομικής δράσης.

Το ΕΠΕ 2026 συνοδεύεται από εκτεταμένο θεσμικό μετασχηματισμό. Η Enterprise Greece ανασχεδιάζεται σε «κεντρικό κόμβο εξωστρέφειας», με περισσότερες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και νέες δράσεις για την προβολή του εθνικού brand.

Παράλληλα, η Export Credit Greece μεταρρυθμίζεται πλήρως, με τη δημιουργία νέων θυγατρικών για βραχυπρόθεσμη ασφάλιση πιστώσεων και factoring, σε πλήρη εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για πρώτη φορά, το δίκτυο εξωστρέφειας αποκτά περιφερειακή διάσταση, μέσω της λειτουργίας Γραφείων Εξωστρέφειας στις Περιφέρειες. Τα γραφεία αυτά θα φέρνουν τις τοπικές επιχειρήσεις σε άμεση επαφή με τα διεθνή Γραφεία ΟΕΥ.

Η νέα στρατηγική επενδύει επίσης αποφασιστικά στην ψηφιοποίηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το MyOEYlive, μια νέα πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων που επιτρέπει στις ελληνικές επιχειρήσεις να συνδέονται σε πραγματικό χρόνο με τα Γραφεία ΟΕΥ σε 70 αγορές.

Το πρόγραμμα στηρίζεται ακόμη στη διαδικτυακή πλατφόρμα Agora, η οποία συγκεντρώνει δεδομένα, δράσεις και υπηρεσίες εξωστρέφειας. Παράλληλα, τα Γραφεία ΟΕΥ εισέρχονται για πρώτη φορά σε διαδικασία πιστοποίησης ISO 9001:2015.

Κλαδικές προτεραιότητες με υψηλή προστιθέμενη αξία

Το ΕΠΕ 2026 δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε κλάδους με άμεσο οικονομικό αποτύπωμα, όπως οι μεταφορές και τα logistics, η ενέργεια, ο τουρισμός, η τεχνολογία, η αγροδιατροφή και η αναπτυξιακή συνεργασία.

Προγραμματίζονται δεκάδες επιχειρηματικές αποστολές, B2B συναντήσεις και συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις στρατηγικής σημασίας, με στόχο τη διασύνδεση ελληνικών επιχειρήσεων με ώριμες και αναδυόμενες αγορές.

Προλογίζοντας την έκδοση του 2026, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η οικονομική συνεργασία με ισχυρούς διεθνείς εταίρους ενισχύει τη γεωπολιτική θέση και την οικονομική ασφάλεια της χώρας, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής ισχύος.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι από το 2019 η εξωστρέφεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα, με σημαντική αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών και με θετικές προβλέψεις έως το 2030.

Όπως σημείωσε, η νέα στρατηγική συνδέει εξαγωγική και επενδυτική πολιτική, ενισχύει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αξιοποιεί τα δίκτυα οικονομικής διπλωματίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Τέλος, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και πρόεδρος της Enterprise Greece, Δημήτρης Σκάλκος, επισήμανε ότι το ΕΠΕ 2026, προϊόν ευρείας διαβούλευσης, περιλαμβάνει 760 στοχευμένες δράσεις, οι οποίες επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ