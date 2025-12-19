Κάθετος διάδρομος: Ενέκριναν και επίσημα τις Διαδρομές 2 και 3 οι ρυθμιστικές αρχές

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας ενέκριναν επίσημα τα νέα προϊόντα δυναμικότητας «Διαδρομή 2» και «Διαδρομή 3», σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας και της ασφάλειας εφοδιασμού της Ουκρανίας.

Οι εγκρίσεις αυτές καθιστούν δυνατή την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία από δύο διαφοροποιημένες πηγές:

Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από το FSRU της Αλεξανδρούπολης μέσω του αγωγού IGB.

(LNG) από το FSRU της Αλεξανδρούπολης μέσω του αγωγού IGB. Αέριο αγωγού από την Κασπία μέσω του Διαδριατικού Αγωγού (TAP), με τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον άξονα Νότου-Βορρά.

Η ICGB υπήρξε βασικός μοχλός στην ανάπτυξη και τον συντονισμό των Διαδρομών 2 και 3, συνεργαζόμενη στενά με τους εταίρους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων των χωρών κατά μήκος της διαδρομής, για τον σχεδιασμό, την ευθυγράμμιση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ρυθμιστικής έγκρισης των προϊόντων αυτών.

Στις 22 Δεκεμβρίου, όλα τα νέα προϊόντα δυναμικότητας - Διαδρομές 1, 2 και 3 - θα προσφερθούν ταυτόχρονα και ανταγωνιστικά στην Περιφερειακή Πλατφόρμα Κρατήσεων (RBP). Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα έχουν διαφανή και βασισμένη στην αγορά πρόσβαση σε δεσμευμένη (bundled), ενιαία δυναμικότητα κατά μήκος του διαδρόμου.

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και την ενθάρρυνση της χρήσης του Κάθετου Διαδρόμου, η ICGB θα εφαρμόσει έκπτωση 46% στο τυπικό μηνιαίο τιμολόγιό της για τα προϊόντα αυτά.

«Οι Διαδρομές 2 και 3 αποτελούν αποτέλεσμα συντονισμένης διαχειριστικής και τεχνικής ανάλυσης σε στενή συνεργασία με τους διαχειριστές των χωρών του άξονα του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ICGB διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση και την εισαγωγή των νέων προϊόντων με σαφή στόχο: την παροχή ευέλικτης, αξιόπιστης και διαφοροποιημένης πρόσβασης σε φυσικό αέριο για την περιοχή και, ειδικότερα, τη στήριξη της Ουκρανίας σε μια κρίσιμη περίοδο», δήλωσαν οι Εκτελεστικοί Διευθυντές της ICGB, κ. Γεώργος Σάτλας και κα Teodora Georgieva.