Αρνητικό το πρώτο μεγάλο crash test για το Κάθετο Διάδρομο

Ανεπιτυχές κρίνεται το σημερινό crash test με τις τρεις δημοπρασίες που διενεργήθηκαν ταυτόχρονα στον Κάθετο Διάδρομο για τον Ιανουάριο και με στόχο τη δέσμευση δυναμικότητας μέσα από τρεις διαφορετικές πύλες εισόδου για το φυσικό αέριο στη διαδρομή Νότου - Βορρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξε το παραμικρό ενδιαφέρον, τόσο για το τερματικό του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, όσο για το FSRU Αλεξανδρούπολης που διασυνδέεται με το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ στο σημείο Αμφιτρίτη, αλλά και εκείνο του TAP στη Κομοτηνή μέσω του οποίου αζέρικο αέριο θα εισέρχεται στον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB, ο οποίος αποτελεί βασικό τμήμα του Κάθετου Διαδρόμου.

Τόσο δηλαδή για το λεγόμενο «Route 1» (Ρεβυθούσα), όσο και για τα δύο νέα ειδικά προιόντα που έκαναν σήμερα πρεμιέρα, το «Route 2» (FSRU Αλεξανδρούπολης) και το «Route 3» (ΤΑΡ), δεν υπήρξε συμφωνα με αρμόδιες πηγές καμία προσφορά από τους δυνητικούς χρήστες για τον Ιανουάριο.

Στη πραγματικότητα, το σημερινό αποτέλεσμα δείχνει ότι διαψεύστηκαν οι προσδοκίες των εμπλεκόμενων στο εγχείρημα καθώς και το γεγονός ότι είχαν υπερδιπλασιάσει τις προσφερόμενες ποσότητες, οι οποίες είχαν φτάσει και από τις τρεις πύλες εισόδου στις 51 GWh έναντι 23 GWh που είχαν διατεθεί κατά τη τελευταία δημοπρασία για το Δεκέμβριο.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι ο Κάθετος Διάδρομος έχει ακόμη δρόμο να διανύσει, καθώς οι μέχρι τώρα διαγωνισμοί δείχνουν μια εικόνα «ασανσέρ», όπου από τη μια παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον (δημοπρασία Δεκεμβρίου) και από την άλλη αυτό, εκμηδενίζεται (δημοπρασία για τον Ιανουάριο), χωρίς να είναι σαφείς οι αιτίες για τις αλλαγές στις τάσεις της αγοράς από τη μια δημοπρασία στην άλλη.

Σύμφωνα ωστόσο με χθεσινές εκτιμήσεις πηγών του ΔΕΣΦΑ, η εικόνα που μεταφέρονταν ήταν αυτή της επιφυλακτικότητας, μαζί με την άποψη ότι πολύ υψηλότερη δυναμικότητα θα δεσμευθεί στις μηνιαίες δημοπρασίες για τον Φεβρουάριο. Και αυτό καθώς οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν μόλις την Παρασκευή για τους δύο νέους διαγωνισμούς, όταν και οι ρυθμιστικές αρχές των χωρών της διαδρομής άναψαν το πράσινο φως, επομένως χρειάζεται χρόνος για να «ζυγίσουν» το βαθμό συμμετοχής τους.

Κοιτάζοντας τη μεγάλη εικόνα, οι τρεις σημερινές δημοπρασίες είχαν τη λογική ενός σημαντικού crash test για τον Κάθετο Διάδρομο και ως προς το κατά πόσο θα καμφθούν οι επιφυλάξεις μερίδας traders, αλλά και της αμερικανικής πλευράς, ότι πρέπει να μειωθούν περαιτέρω οι ταρίφες διαμετακόμισης προκειμένου να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση για τη μεταφορά μη ρωσικού αερίου προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έναντι άλλων ίσως πιο ανταγωνιστικών διόδων (π.χ. μέσω Πολωνίας, Λιθουανίας).

Τόσο προκειμένου η διαδρομή να προσελκύσει και νέους παίκτες, όσο κυρίως για να φανεί κατά πόσο μπορεί πράγματι να καλύψει την αύξηση της ζήτησης από την Ουκρανία, που χρειάζεται πρόσθετους όγκους για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των ρωσικών χτυπημάτων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Ουκρανία έχει χάσει σχεδόν το 57% της προπολεμικής ηλεκτροπαραγωγικής της ικανότητας -γύρω στα 30,5 GW-, εξαιτίας των πληγμάτων στις ενεργειακές της υποδομές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιπλέον ποσότητες που θα χρειαστεί μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, εφόσον αποδειχτεί πράγματι ανταγωνιστικός.