Fourlis: Από 3 Φεβρουαρίου σε διαπραγμάτευση 754.200 νέες μετοχές από το stock option

Η Fourlis Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 03/02/2026 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 754.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 754.200,00 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 14 (δεκατέσσερα) άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 1,00 Ευρώ, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 22/07/2021 και 16/06/2023 και τις αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου της 22/11/2021 και 04/09/2023.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 31/12/2025, σε εφαρμογή των αποφάσεων των ως άνω Γενικών Συνελεύσεων και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με την υπ' αριθμ. 3984952/21.01.2026 σχετική ανακοίνωση.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 30/01/2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 754.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 03/02/2026.

Από την ίδια ημερομηνία , η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ'αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αθλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).