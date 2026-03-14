Αμοιβαία Κεφάλαια: Νέα φουρνιά «Target Maturity» φέρνει ο πόλεμος

Η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και οι πιθανές επιπτώσεις που θα επιφέρει στην παγκόσμια οικονομία έχουν ήδη επιδράσει πτωτικά στις τιμές τόσο των μετοχών, όσο και των ομολόγων, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των τελευταίων (yields) να εμφανίζονται σήμερα αυξημένες σε σύγκριση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με παράγοντες από το χώρο του asset management, οι εξελίξεις αυτές είναι σε θέση να δώσουν νέες «ανάσες» και προοπτικές στην αγορά των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (Target Maturity) τα οποία κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έδειχναν να χάνουν τη δυναμική που είχαν αποκτήσει κατά τα τελευταία 3,5 χρόνια (σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές ενός τριετούς διάρκειας προϊόντος της συγκεκριμένης κατηγορίας από τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας).

Η ουσία είναι ότι τα Target Maturity ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2022 με ελκυστικές ενδεικτικές ετήσιες αποδόσεις της τάξεως του 3,5%-4%. Ωστόσο, η εν συνεχεία αύξηση των τιμών των ομολόγων λόγω της υποχώρησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είχε ως αποτέλεσμα οι προσδοκώμενες ετήσιες αποδόσεις των Target Maturity να υποχωρήσουν κάτω από το ψυχολογικό όριο του 2%.

Αποτέλεσμα να γίνουν λιγότερο θελκτικά για τους αποταμιευτές, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα Μετοχικά Α/Κ (ιδίως τα Ελληνικά) σημείωσαν αποδόσεις που… έβγαζαν μάτια.

Η κατάσταση όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα μετά την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την αναταραχή στα στενά του Ορμούζ, έχει αλλάξει, με αποτέλεσμα τα στελέχη των τραπεζών και των θυγατρικών-συνεργαζόμενων ΑΕΔΑΚ να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να λανσάρουν νέες σειρές αμοιβαίων κεφαλαίων συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Και αυτό, γιατί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς: