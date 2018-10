Folli Follie: Αίτηση υπαγωγής σε πτώχευση για την Links of London

Την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 7 του Πτωχευτικού Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε η διοίκηση της Folli Follie επικαλούμενη σημαντικές και διαρκείς ετήσιες οικονομικές ζημιές. Μέσω διαδικτύου θα εξυπηρετούνται οι πελάτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία (εφεξής «FF Group») ανακοινώνει σήμερα ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, Links of London, Inc., υπέβαλε προαιρετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 7 του Πτωχευτικού Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου του Delaware στις ΗΠΑ (United States Bankruptcy Court for the District of Delaware). Οι διεθνείς δραστηριότητες της Links of London συνεχίζονται κανονικά και δεν επηρεάζονται από την ως άνω αίτηση πτώχευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Links of London, Inc. κατέθεσε αίτηση προστασίας του άρθρου 7 λόγω σημαντικών και διαρκών ετήσιων οικονομικών ζημιών. Η FF Group, στηρίζει την ως άνω απόφαση στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναδιάρθρωσής της, με γνώμονα την ανάπτυξη και προς όφελος των γενικότερων δραστηριοτήτων της.

Η Links of London, Inc. τηρεί τις δεσμεύσεις της αναφορικά με την διασφάλιση της ευημερίας των μέχρι σήμερα εργαζομένων της και έχει προχωρήσει στην καταβολή όλων των οικονομικών υποχρεώσεών της απέναντί τους. H FF Group θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το καταναλωτικό κοινό των brands του, μέσω των e-shop www.linksoflondon.com και www.follifollie.com.

Παρά το γεγονός ότι η Links of London, Inc. υπόκειται σε διαδικασία πτώχευσης, η θυγατρική του ομίλου στον Καναδά θα συνεχίσει την ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων της.

Η FF Group θα ήθελε να τονίσει την εκτίμησή της για την εργατικότητα και την αφοσίωση των υπαλλήλων της στην Αμερική, των συνεργατών και των προμηθευτών της και εκφράζει την ειλικρινή συμπαράστασή της για τις συνέπειες της συγκεκριμένης εξέλιξης. Συνολικά πρόκειται να κλείσουν 6 σημεία πώλησης και 9 shop in shop.

Η Links of London, Inc. θα συνεργαστεί με τον Διαχειριστή Πτώχευσης (bankruptcy Trustee) καθ' όλη την διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότητα αυτής. Η Links of London, Inc. συνεργάζεται σε συμβουλευτικό επίπεδο με τον Joseph Barry της δικηγορικής εταιρείας Young Conaway Stargatt & Taylor, LLP.