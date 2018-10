Ανω των $7 εκατ. η στήριξη στην Ελλάδα από το Coca Cola Foundation

Για το The Coca-Cola Foundation η συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι σημαντική καθώς, από την ίδρυσή του το 1984, έχει προσφέρει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε προγράμματα στήριξης των τοπικών κοινοτήτων. To ίδρυμα αποτελεί τον φιλανθρωπικό οργανισμό της The Coca-Cola Company, ο οποίος φέρνει στη ζωή τη δημόσια δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει το 1% των καθαρών κερδών της ετησίως στις τοπικές κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.

Μέσα από τα 34 χρόνια λειτουργίας του, το The Coca-Cola Foundation συνολικά έχει αγγίξει την καθημερινότητα περίπου 655 εκατομμυρίων ανθρώπων και έχει υποστηρίξει περισσότερους από 42.000 οργανισμούς παγκοσμίως, εστιάζοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην ευημερία των κοινοτήτων.

Στην Ελλάδα, από το 2010 μέχρι και σήμερα, το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) έχει συνεισφέρει με περισσότερα από 7 εκατομμύρια δολάρια (περίπου το 1/3 της συνολικής κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας) σε προγράμματα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά στην προστασία του νερού αλλά και σε προγράμματα που προωθούν την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, την στήριξη και ενδυνάμωση της νέας γενιάς της χώρας μας αλλά και στην αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών ζητημάτων και καταστροφών, όπως οι καταστροφικές φωτιές αυτής της χρονιάς στην Αττική.

Η Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, δήλωσε: «Η προσφορά είναι ένας από τους κύριους πυλώνες της Coca-Cola. Το μέλλον της εταιρείας μας εξαρτάται από το να πηγαίνουμε καλά ως επιχείρηση, προσφέροντας, όμως, συγχρόνως στις κοινότητες που δραστηριοποιούμαστε και δημιουργώντας κοινές ευκαιρίες για όλους. Στόχος μας είναι οι κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε να γίνονται πιο δυνατές, πιο ευημερούσες, πιο υγιείς και πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνες».

Μερικά από τα προγράμματα που στήριξε το 2018 το Ίδρυμα της Coca-Cola είναι:

- Tο πρόγραμμα «ReGeneration», το οποίο σχεδιάστηκε από την κοινότητα των Global Shapers Athens Hub με πρωτοβουλία του World Economic Forum και υλοποιείται με τη στήριξη της Coca-Cola, του Ιδρύματος της Coca-Cola και της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative – ΤΗΙ). Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης, που έχει ως στόχο να γεφυρώσει το κενό μεταξύ νέων ταλαντούχων πτυχιούχων και εταιρειών, οι οποίες δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες.

- Το πρόγραμμα «Συλλογής Όμβριων Υδάτων» που υλοποιείται από το 2008 από το διεθνή οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) σε συνεργασία με το Πρόγραμμα «Αποστολή Νερό», αλλά και με τοπικούς φορείς και ΜΚΟ, δίνει λύσεις στο φαινόμενο της λειψυδρίας προστατεύοντας παράλληλα τους υδροβιότοπους της χώρας. Μέχρι σήμερα, 33 νησιά έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα, 76.660 κάτοικοι βελτίωσαν τη ζωή τους και 310.000.000 λίτρα νερού εξοικονομούνται ετησίως.

- Το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω στην Παραλία» που υλοποιήθηκε από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και είχε την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, επένδυσε σε υποδομές ώστε η ανακύκλωση να είναι προσβάσιμη σε όλους και πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για να γίνει καθημερινή πράξη και συνείδηση. Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν εντυπωσιακά καθώς, μέσα από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 5 παραλίες-περιοχές της Ελλάδας, ενημερώθηκαν 231.000 άτομα και συλλέχθηκαν 222.000 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών!