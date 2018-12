Νέοι επικεφαλής σε δυο τμήματα του ΟΤΕ

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της ανάληψης των νέων καθηκόντων του κ. Κωνσταντίνου Νεμπή ως Προέδρου του Συμβουλίου Διεύθυνσης (Management Board) και Διευθύνοντος Συμβούλου στην Hrvatski Telekom d.d. από 01/04/2019, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη Διοικητική Ομάδα του Ομίλου, με ισχύ από 01/01/2019:



• Ο κ. Αθανάσιος Στράτος, Executive Director Customer Services Fixed & Mobile, προάγεται σε Chief Customer Operations Officer Ομίλου. Στο νέο του ρόλο, ο κ. Στράτος θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή ενός ενιαίου μοντέλου εξυπηρέτησης και προώθησης καταναλωτικών προϊόντων, ευθυγραμμίζοντας όλες τις εμπορικές λειτουργίες και ενδυναμώνοντας την ψηφιακή εμπειρία, με στόχο την ενίσχυση της αξίας και της εξυπηρέτησης του πελάτη.



• Ο κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Consumer Marketing Director του Ομίλου, προάγεται σε Chief Marketing Officer Consumer Segment Ομίλου. Στο νέο του ρόλο, ο κ. Γαβριηλίδης θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των επιδόσεων της εταιρείας στον τομέα των Οικιακών Πελάτων και στην παροχή ολοκληρωμένης εμπειρίας στον πελάτη μέσω του brand, της σύγκλισης σταθερής και κινητής και της ψηφιακοποίησης.



• Ο κ. Κώστας Νεμπής θα παραμείνει μέλος της Διοικητικής Ομάδας του Ομίλου μέχρι τις 31/3/2019, ως Chief Officer – Advisor to the CEO on Commercial Issues, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση.



Όλες οι θέσεις αναφέρονται στον Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου κ. Μιχάλη Τσαμάζ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα Αθανάσιου Στράτου

Ο κ. Αθανάσιος Στράτος διαθέτει 25ετή και πλέον εμπειρία στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, έχοντας διατελέσει στέλεχος μεγάλων εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Εντάχθηκε στην COSMOTE το 1998 έχοντας αναλάβει μέχρι σήμερα σειρά διοικητικών θέσεων ευθύνης στον Όμιλο, στους τομείς πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Παράλληλα με τις αρμοδιότητές του ως Executive Director Εξυπηρέτησης Πελατών, κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των θυγατρικών Εταιριών του Ομίλου, Cosmote E-value (από το 2009) και E-Value International στην Ρουμανία (από το 2014), οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο του Business Process Outsourcing.



Ο κ. Αθανάσιος Στράτος είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Business Management από το Πανεπιστήμιο του Ryerson στο Τορόντο του Καναδά.

Συνοπτικό βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτη Γαβριηλίδη

Ο κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης διαθέτει περισσότερα από 15 έτη εμπειρίας στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και του Marketing. Εντάχθηκε στην COSMOTE το 2003 και από τότε ανέλαβε διάφορες διοικητικές θέσεις στον τομέα του Consumer Marketing, για προϊόντα και υπηρεσίες Σταθερής και Κινητής. Πριν ενταχθεί στον Όμιλο ο κ. Γαβριηλίδης διατέλεσε στέλεχος Πωλήσεων στον κλάδο της Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, στις πολυεθνικές εταιρίες Reuters και Dow Jones Markets.

Ο κ. Γαβριηλίδης είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πολυτεχνείο Πατρών. Επιπλέον διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο MSc (Master of Science) in Data Communications, Networks and Distributed Systems από το University of London (UCL).