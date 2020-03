MetLife: Στις πρώτες θέσεις της προσπάθειας κατά της κλιματικής αλλαγής

Η MetLife, Inc. (NYSE: MET) απέσπασε για τέταρτη συνεχή χρονιά βαθμολογία, η οποία την κατατάσσει μεταξύ των εταιριών με ηγετικό ρόλο (Α-) στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της ετήσιας περιβαλλοντικής έκθεσης CDP.

Σημειώνεται, ότι για να αναγνωριστούν ως «ηγέτες», οι εταιρίες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση θα πρέπει να βαθμολογηθούν για τις επιδόσεις τους με Α ή Α-. Για τη φετινή χρονιά, μόλις το 6% των εταιριών που παρείχαν στοιχεία σχετικά με τις δράσεις τους για το κλίμα, κατάφεραν να λάβουν αυτή τη βαθμολογία.

Το CDP, γνωστό στο παρελθόν ως Carbon Disclosure Project, αξιολογεί τις επιχειρήσεις ως προς τη στρατηγική τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη διακυβέρνηση που ασκούν σε θέματα σχετικά με το κλίμα, τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τους περιβαλλοντικούς τους στόχους, καθώς και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που αφορούν την κλιματική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, απονέμει βαθμούς για τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις δράσεις με σκοπό τη μείωσή τους, για τη συνειδητοποίηση της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, για τη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και για την ετοιμότητα μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

«Στη MetLife είμαστε υπερήφανοι τόσο για τη διαφάνεια, όσο και για την περιβαλλοντική μας πολιτική. Η πρόοδος που έχουμε επιτύχει ως τώρα αποτελεί για εμάς σημαντική πηγή ενθάρρυνσης, αναγνωρίζουμε όμως την ανάγκη να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη επιχειρηματική στρατηγική» δήλωσε ο Tim Ring, Chief Sustainability Officer της MetLife.

Τα τελευταία χρόνια η MetLife ηγείται του κλάδου της σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, επιτυγχάνοντας φιλόδοξους στόχους και αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις. Ενδεικτικά:

- Η MetLife ήταν η πρώτη ασφαλιστική εταιρία στις Η.Π.Α. που πέτυχε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

- Συμπεριλαμβάνεται για τέσσερα συνεχή έτη στον Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones Sustainability Index για τη Βόρειο Αμερική

- Το 2019, απέσπασε τη διάκριση ENERGY STAR® Partner of the Year από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α.

- Τη φετινή χρονιά απέσπασε αναγνώριση από το Υπουργείο Ενέργειας των Η.Π.Α. για τις βελτιώσεις που έχει επιτύχει σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Better Buildings.