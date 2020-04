Τριάντα χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε η Kleopas Alliott Business Consultants

30 χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποίησης στην Ελληνική αγορά γιορτάζει φέτος η Kleopas Alliott Business Consultants, καθιστώντας την ως μία από τις μακροβιότερες εξειδικευμένες εταιρείες φορολογικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «διασφαλίζοντας τη δημιουργία ουσιαστικών και μακροπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ των πελατών της και των επιχειρηματικών στόχων που τους ενδιαφέρει, η Kleopas Alliott Business Consultants, με περισσότερα από 40 στελέχη υψηλής εκπαίδευσης παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές λύσεις καθώς και πλήρεις υπηρεσίες μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η διαμόρφωση εξατομικευμένων υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, πετυχαίνοντας πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η Kleopas Alliott Business Consultants με δύο γραφεία στην Αθήνα και το νησί της Μυκόνου, εξυπηρετεί έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι μεταφορές, τα ακίνητα, το λιανικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα χρηματοοικονομικά, οι κατασκευές, τα φαρμακευτικά προϊόντα καθώς και ιδιώτες υψηλών αναγκών.

Ο Ιδρυτής της εταιρείας Γιάννης Κλεώπας μετά από ένα σύντομο πέρασμα στην επαγγελματική του σταδιοδρομία από την αγορά ως στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων, ίδρυσε την Kleopas Alliott Business Consultants, η οποία βρήκε αμέσως ανταπόκριση από την ελληνική αγορά. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 η επιτυχημένη του πορεία στην Ελλάδα φέρνει και τη συνεργασία με το Βρετανικό όμιλο Alliott Group.

Η πετυχημένη πορεία της Kleopas Alliott Business Consultants και η επιθυμία του για παροχή απόλυτα εξειδικευμένων υπηρεσιών τον οδηγεί στην ίδρυση της Kleopas Payroll Services το 2007 εκπροσωπώντας στην ελληνική αγορά παγκόσμιους ομίλους παροχής υπηρεσιών Μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Το 2014 έχοντας εφαλτήριο τη μοναδική γνώση και τεχνογνωσία σε νέες αγορές με σημαντικές προοπτικές και η ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρίας, ιδρύει στην Ρουμανία την Kleopas Business Services με έδρα το Βουκουρέστι.

Στόχος όλων των δραστηριοτήτων παραμένει η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, οι οποίες διασφαλίζουν με σταθερότητα, ακρίβεια και συνέπεια τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την πλήρη συμμόρφωση με τις θεσμικές υποχρεώσεις τους.

Υπήρξε επί 15 χρόνια μέλος του Δ.Σ. του ομίλου Alliott Group, διατελώντας μεταξύ άλλων πρόεδρος για την περιφέρεια Ευρώπης, Μέσης Ανατολής κι Αφρικής καθώς και παγκόσμιος Αντιπρόεδρος. Ο επαγγελματισμός, η ελληνική ιδιοσυγκρασία, η εμπιστοσύνη, η υπευθυνότητα και η επιχειρηματική διορατικότητά του, αποτέλεσαν τα κριτήρια στα οποία στηρίχθηκε η πρόταση, από το ΔΣ του Alliott Group, να αναλάβει την παγκόσμια Προεδρία για 4 συνεχόμενα χρόνια.

Η πολύχρονη και πετυχημένη πορεία της εταιρείας αντικατοπτρίζεται και στις διακρίσεις που έχει αποσπάσει, όπως λογιστική εταιρεία της χρονιάς για το 2014 από τα Corporate International Global Awards, για το 2015 από την M&A Global Market, to 2016 από τα AGQ5 Awards και το 2018 από τα Corporate USA Annual Awards με το βραβείο ως Accountancy Firm of the Year Greece.

Ο Γιάννης Κλεώπας, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Kleopas Alliott Business Consultants δήλωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που φέτος η εταιρεία συμπληρώνει 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας. Νιώθουμε πολύ περήφανοι που καταφέραμε αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε σε μία μακρόχρονη πορεία με πολλά σκαμπανεβάσματα για το ελληνικό κράτος. Τα τριακοστά μας γενέθλια μας βρίσκουν στο καλύτερο σημείο, όπου μια μεγάλη και εξειδικευμένη ομάδα στελεχών και με διεθνή εμπειρία, είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε περισσότερες επιχειρηματικές κατακτήσεις. Έχοντας εντάξει την τεχνολογία στο μεγαλύτερο όγκο των εργασιών μας ενσωματώνουμε τις πιο σύγχρονες πρακτικές για το συμφέρον των πελατών μας και ένα ευχάριστο περιβάλλον για τα στελέχη μας.»