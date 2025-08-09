Μετά το χάος... Προεδρικό Διάταγμα από ΗΠΑ για τον χρυσό

Η κυβέρνηση Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα εκδώσει νέα οδηγία, διευκρινίζοντας ότι οι εισαγωγές ράβδων χρυσού δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, αφού μια αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία αιφνιδίασε τους traders αποφασίζοντας επίσημα ότι κάποιες από αυτές θα υπόκεινται σε τέτοιες επιβαρύνσεις.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να δημοσιεύσει στο προσεχές μέλλον προεδρικό διάταγμα για να αποσαφηνίσει, όπως το χαρακτήρισε, την παραπληροφόρηση σχετικά με την επιβολή δασμών στον χρυσό και σε άλλα εξειδικευμένα προϊόντα, τόνισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Bloomberg σε γραπτή δήλωση. Ο αξιωματούχος ανέπτυξε τα σχέδια χθες υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) στο Comex της Νέας Υόρκης περιόρισαν τα κέρδη τους, ενώ οι τιμές spot υποχώρησαν στο Λονδίνο μετά τη δήλωση του Λευκού Οίκου. Η διαφορά τιμής μεταξύ των δύο βασικών κέντρων διαπραγμάτευσης κατέρρευσε κάτω από τα 60 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε εκτιναχθεί πάνω από τα 100 δολάρια λόγω του αρχικού σοκ από τους δασμούς.

Η τιμή του χρυσού για παράδοση τον Δεκέμβρη υποχώρησε 1% στα 3.460 δολάρια η ουγγιά.

Το χάος που συγκλόνισε τις αγορές πολύτιμων μετάλλων τις τελευταίες 23 ώρες προκλήθηκε όταν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες από απόφαση της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ, η οποία ανέφερε ότι οι ράβδοι χρυσού ενός κιλού και 100 ουγγιών υπόκεινται στους λεγόμενους ανταποδοτικούς δασμούς.

Η απόφαση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, εκδόθηκε έπειτα από αίτημα ελβετικής εταιρείας για διευκρίνιση σχετικά με τις επιβαρύνσεις. Μια τέτοια οδηγία θα είχε εκτεταμένες συνέπειες για τον χρυσό παγκοσμίως και θα μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ.

Οι μετοχές που σχετίζονται με τον χρυσό επίσης υποχώρησαν γρήγορα μετά τη δήλωση του Λευκού Οίκου, με τις μεγαλύτερες μετοχές εταιρειών εξόρυξης χρυσού, όπως της Newmont Corp. και της Agnico Eagle Mines Ltd., να διαγράφουν άμεσα τα προηγούμενα κέρδη τους.

Ο χρυσός έχει έναν μοναδικό ρόλο ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και παγκόσμιο νόμισμα, κάτι που τον καθιστά διαφορετικό από τον χαλκό, το ατσάλι και το αλουμίνιο — άλλα μέταλλα που έχουν υποστεί δασμούς από την κυβέρνηση Τραμπ. Οι αποστολές «πάγωναν» ως αντίδραση στην απόφαση ότι οι εισαγωγές χρυσού θα υπόκεινται σε δασμούς των ΗΠΑ, ανέφεραν νωρίτερα την Παρασκευή οι traders.

Μια εντολή του Λευκού Οίκου που θα διευκρινίζει τη θέση του θα μπορούσε να κατευνάσει το χάος στις αγορές που προκλήθηκε από τους φόβους για την επιβολή δασμών στις εισαγωγές χρυσού.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επανειλημμένα δεσμευθεί ότι οι δασμοί της δεύτερης θητείας του προέδρου δεν θα χαρακτηρίζονται από εξαιρέσεις, μετά από μια σειρά απαλλαγών που είχαν χορηγηθεί κατά την πρώτη τετραετία του και θεωρήθηκε ότι υπονόμευσαν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής.