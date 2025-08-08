Αποσύρθηκε το πλοίο από Κύπρο μετά τις τουρκικές απειλές για το καλώδιο EMC

Αλλαγή ρότας ακολουθεί το πλοίο FUGRO GAUSS με σημαία Γιβραλτάρ που διενεργούσε έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ για το καλώδιο οπτικών ινών East to Med Data Corridor (EMC), και το οποίο η Τουρκία είχε απειλήσει ότι θα παρεμποδίσει, αν δεν ζητήσει άδεια από τις τουρκικές αρχές, αποστέλλοντας στη περιοχή πλοία και αεροπορικά μέσα για να το παρακολουθούν.

Αν και η NAVTEX 237/25 που είχε εκδώσει ο σταθμός της Λάρνακας αφορούσε έρευνες για το διάστημα 6–16 Αυγούστου, σήμερα το σκάφος ματαίωσε τις εργασίες και απέπλευσε από τη περιοχή, βάζοντας πλώρη για το λιμάνι της Βαλέτα στη Μάλτα, όπως δείχνει και η εφαρμογή marinetraffic.

Στην ουσία και παρ’ ότι δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες, το πλοίο FUGRO GAUSS, με το οποίο χθες οι κυπριακές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή μαζί του μετά τις τουρκικές απειλές, ανέστειλε ξαφνικά τις εργασίες και εγκατέλειψε τα κυπριακά χωρικά ύδατα, οκτώ ημέρες πριν το πέρας των προγραμματισμένων ερευνών που κανονικά έληγαν το επόμενο Σάββατο 16 Αυγούστου.

Το θέμα αναμεταδίδουν και τα κυπριακά μέσα.

Σύμφωνα, πάντως, με πηγές της κυπριακής κυβέρνησης με τις οποίες συνομίλησε το Εuro2day.gr, η εταιρεία του πλοίου ενημέρωσε τη κυβέρνηση ότι ολοκλήρωσε τις έρευνες βυθού στη περιοχή και άρα αποπλέει για τη Μάλτα. Σημειωτέον, πάντως, ότι μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα το σκάφος έπλεε νοτιοδυτικά της Πάφου, δίχως να έχει πλησιάσει τις περιοχές της Κυπριακής ΑΟΖ, τις οποίες αμφισβητεί η Τουρκία και για τις οποίες απαιτεί την έκδοση τουρκικής NAVTEX, ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες.

Είχαν προηγηθεί τη Πέμπτη οι απειλές από το τουρκικό υπ. Άμυνας και η έκδοση της τουρκικής αντι- NAVTEX, με την οποία η γείτονα υποστηρίζει ότι μέρος των εργασιών αφορά περιοχή της δικής της υφαλοκρηπίδας και περιοχή τουρκικής αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX, αμφισβητώντας έτσι πλήρως την Κυπριακή ΑΟΖ.

Λειτουργώντας ως ο «τροχονόμος» για κάθε μεγάλο θαλάσσιο έργο στην Αν. Μεσόγειο, πηγές του τουρκικού υπ. Αμυνας δήλωναν χθες ότι «οποιεσδήποτε δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων/αγωγών ή η επιστημονική έρευνα στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Σύμφωνα με αυτό το κανόνα διεξάγουμε πάντα την απαραίτητη παρακολούθηση, αποτρέποντας οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, και δεν επιτρέπουμε δραστηριότητες ή έργα (όπως το Εργο Διασύνδεσης GREAT CONNECTOR) που αγνοούν τη χώρα μας».

Το νέο περιστατικό στα ανοικτά της Κύπρου δείχνει την πρόθεση της Άγκυρας να γενικεύσει το μπλόκο στις θαλάσσιες διασυνδέσεις, κατά τη πάγια θέση της ότι έχει εκείνη την ευθύνη για το συντονισμό των ερευνών με την έκδοση NAVTEX.

Και το επόμενο crash test για την Αθήνα θα είναι όταν το πλοίο εισέλθει σε τμήμα της δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ, και εν συνεχεία σε περιοχή της οριοθετημένης ελληνικής ΑΟΖ (βάσει της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας), δηλαδή στα γνωστά ύδατα πέριξ της Κάσου. Διότι το συγκεκριμένο έργο (East to Med Data Corridor) ακολουθεί παρόμοια όδευση με τον Great Sea Interconnector.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα συμβεί επί του πεδίου και τι θα κάνει η Αθήνα για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών για το EMC, όταν για δεύτερη φορά, μετά τη πρώτη (και αποτυχημένη) με τον GSI, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πρόκληση να υπερασπιστεί και να προστατεύσει στην πράξη την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην οριοθετημένη με την Αίγυπτο ΑΟΖ της.

Τυχόν «πάγωμα» των ερευνών για τον EMC στα νερά δίπλα στη Κάσο θα σήμαινε «2 στα 2», κάτι που θα δημιουργούσε ένα εξαιρετικά αρνητικά τετελεσμένο για την ελληνική κυβέρνηση. Επανάληψη δηλαδή του ίδιου «έργου» και για μια δεύτερη θαλάσσια διασύνδεση με ό,τι μήνυμα θα έστελνε αυτό στους γείτονες. Θυμίζουμε ότι τον Μάρτιο τα τουρκικά μέσα είχαν υποδεχτεί με πανηγυρικά σχόλια την είδηση για την αναστολή των ερευνών για τον GSI.