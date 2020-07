Στα «διαμάντια» της ελληνικής οικονομίας η Interamerican

Η Interamerican συμπεριλήφθηκε μεταξύ των καταξιωμένων επιχειρηματικών οργανισμών στις φετινές διακρίσεις Diamonds of the Greek Economy, που απένειμε η εταιρεία New Times Publishing σε εκδήλωση με φυσική παρουσία προσκεκλημένων, η οποία οργανώθηκε στις 15 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του ξενοδοχείου Hilton. Η εκδήλωση, που τίμησαν με την παρουσία τους χαιρετίζοντας οι υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μεταδόθηκε μέσω livestreaming.

Η εταιρεία βραβεύθηκε για τις οικονομικές επιδόσεις της, που κινούνται σταθερά σε αναπτυξιακή τροχιά, καθώς και για την κοινωνική αποδοχή – τη φήμη και αναγνωρισιμότητα που τη συνοδεύουν, με πάνω από ένα εκατομμύριο πελάτες και έχοντας 51 χρόνια πρωταγωνιστικής παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ως πρωτοπόρος και καινοτόμος. Κατά την παραλαβή της διάκρισης, που επέδωσε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων & Υπευθυνότητας της Interamerican, δήλωσε πως «είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται και να επιβραβεύονται οι οικονομικές επιδόσεις και τα μεγέθη, ωστόσο η συνεισφορά στην εθνική οικονομία αποτελεί τη μια από τις δύο διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Η άλλη διάσταση, για την οποία είμαστε υπερήφανοι στην εταιρεία, είναι η κοινωνική επίδραση, με τη δημιουργία και απόδοση αξίας στην κοινωνία».

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που βραβεύθηκαν, υπογράμμισαν την ανάγκη της κατάλληλης αξιοποίησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, της διεύρυνσης της συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα και της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας μας, καθώς επίσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού του επιχειρείν. Στις σύντομες αναφορές τους, εξέπεμψαν ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας -παρά τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης- ανακοινώνοντας πλειάδα επενδυτικών προγραμμάτων που ευρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και θα υποστηρίξουν τον τομέα της εργασίας και απασχόλησης