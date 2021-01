Πειραιώς: Στο 4,61% η έμμεση συμμετοχή της Paulson & Co

Η εταιρεία Paulson & Co Inc. ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν άμεσα τις μετοχές της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.