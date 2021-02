Πόσο πλήρωσαν οι «μεγάλοι» του λιανεμπορίου το 2ο lockdown

Ακριβά στοίχισε το lockdown του Νοεμβρίου τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις, εγχώριους αλλά και πολυεθνικούς παίκτες του λιανεμπορίου. Αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που ανακοινώθηκαν στα τέλη του προηγούμενου μήνα και επιβεβαιώνεται από τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύουν αυτό το διάστημα μία μία οι επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Jumbo είχε ανακοινώσει ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας και το κλείσιμο του συνόλου των καταστημάτων της αλυσίδας στην Ελλάδα και των τριών από τα πέντε καταστήματα στην Κύπρο είχε ως αποτέλεσμα πτώση πωλήσεων τον Νοέμβριο κατά 35%, σε συνέχεια αύξησης τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο κατά +1,2% περίπου και +12,7% αντίστοιχα.

Αλλά δεν ήταν μόνο η βουτιά 35% της Jumbο που αποτυπώνει τη ζημιά που υπέστη η αγορά από το δεύτερο lockdown. Η πτώση 30% στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 για την H&M και το «κόκκινο» της Κωτσόβολος στα αποτελέσματα της Dixons συμπληρώνουν την εικόνα.

Ειδικότερα, η Ελλάδα για την Dixons Carphone (δηλαδή η δραστηριότητα της αλυσίδας Κωτσόβολος) ήταν η μόνη αγορά που εμφάνισε πτώση τζίρου στο διάστημα από τον Νοέμβριο του 2020 έως τις 9 Ιανουαρίου. Τα 92 καταστήματα της αλυσίδας, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, έκλεισαν στις 7 Νοεμβρίου για να επαναλειτουργήσουν με τη μέθοδο του click away στις 14 Δεκεμβρίου και έκλεισαν εκ νέου στις αρχές της χρονιάς. Σε ίδια καταστήματα (like for like) η αλυσίδα εμφάνισε μείωση πωλήσεων 13%, ενώ οι ηλεκτρονικές της πωλήσεις αυξήθηκαν στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 366%.

Έντονο αποτύπωμα άφησε ο Νοέμβριος και στον κλάδο ένδυσης-υπόδησης. Η πτώση του όγκου πωλήσεων έφτασε το 54,7% τον συγκεκριμένο μήνα σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που δείχνουν ότι ο δείκτης όγκου πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο υποχώρησε 6,9% τον συγκεκριμένο μήνα του 2020, λόγω του δεύτερου lockdown, με τον τζίρο να αυξάνεται μόνο σε φαρμακεία και super market. Οι κλάδοι του λιανεμπορίου, πλην των πρατηρίων καυσίμων, που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα από την κάθετη πτώση της ζήτησης, ήταν η ένδυση-υπόδηση (54,7%), τα πολυκαταστήματα (15,3%), τα έπιπλα-ηλεκτρικά είδη (14,8%) και τα βιβλία-χαρτικά (14,6%).

Το double score πτώσης στην Ελλάδα για την H&M

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η H&M εμφανίζει υπερδιπλάσια πτώση πωλήσεων στο τελευταίο τρίμηνο της χρήσης εξαιτίας του lockdown του Νοεμβρίου, που εξανέμισε τα όποια οφέλη προέκυψαν το καλοκαίρι, μετά την επανεκκίνηση της αγοράς.

Ειδικότερα, η πτώση στο δ’ τρίμηνο, που αφορά την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου, διαμορφώθηκε σε 30% σε ευρώ, μετά τις προσαρμογές των συναλλαγματικών διαφορών ή 32% σε σουηδικές κορώνες. Οι πωλήσεις της αλυσίδας διαμορφώθηκαν σε 350 εκατ. σουηδικές κορώνες (34,49 εκατ. ευρώ) από 515 εκατ. σουηδικές κορώνες (50,76 εκατ. ευρώ) στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης. Έτσι στο σύνολο του έτους, η πτώση διαμορφώνεται σε 24% και η εταιρεία εμφανίζει συνολικές πωλήσεις 1,426 δισ. σουηδικές κορώνες (140,54 εκατ. ευρώ) από 1,869 δισ. ευρώ (184,2 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα, έχοντας χάσει σχεδόν 44 εκατ. ευρώ τζίρο από τις επιπτώσεις της πανδημίας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η πτώση 30% στο δ’ τρίμηνο ήρθε σε μια περίοδο που η εταιρεία είχε αρχίσει να βρίσκει τον βηματισμό της, μετά τη βουτιά 52% των πωλήσεων στο τρίμηνο Μαρτίου - Μαΐου του 2020, που περιελάμβανε το πρώτο lockdown, εμφανίζοντας πτώση 14% στο τρίμηνο Ιουνίου - Αυγούστου.

Στο online μετατοπίζεται η στρατηγική

Η Η&Μ, που διαθέτει δίκτυο 35 καταστημάτων στη χώρα μας, έχει μετατοπίσει τη στρατηγική της στην ανάπτυξη του online καναλιού πωλήσεων τα τελευταία χρόνια, έχοντας «παγώσει» τις επενδύσεις σε νέα φυσικά καταστήματα από το 2017. Είναι ενδεικτικό ότι εγκαινίασε εν μέσω πανδημίας 5 νέα e-shop τον Μάιο του 2020 για τα εμπορικά σήματα: COS, Monki, Weekday & Other Stories και ARKET. Η επένδυση στο online κανάλι εντάσσεται στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας στρατηγικής που ανέβασε ταχύτητα εν μέσω πανδημίας, αντισταθμίζοντας έτσι σε κάποιο βαθμό τις απώλειες από τα φυσικά καταστήματα.

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και ο μεγάλος παίκτης της αγοράς του λιανεμπορίου προσιτής μόδας, η Zara, ναυαρχίδα του ομίλου Inditex, με τα υπόλοιπα σήματα του ισπανικού κολοσσού. Αν και σχεδιάζει να αναπτύξει νέα φυσικά καταστήματα κλείνοντας κάποια παλιά, επενδύει συστηματικά στο online κανάλι τα τελευταία χρόνια, γεγονός που του προσέδωσε συγκριτικό πλεονέκτημα εν μέσω πανδημίας έναντι του εγχώριου ανταγωνισμού. Όμως παρά την εκρηκτική ανάπτυξη των διαδικτυακών πωλήσεων, εκτιμάται ότι δεν απέφυγε τη διψήφια πτώση στο lockdown του Νοεμβρίου και η άμβλυνση του ρυθμού πτώσης στο επόμενο διάστημα μπορεί να διαμορφώνει ρυθμό πολύ ηπιότερο του μέσου όρου της αγοράς, αλλά τόσο η Zara όσο και η Bershka, η Stradivarius και τα άλλα σήματα του ισπανικού ομίλου προβλέπεται να κλείσουν την οικονομική χρήση που έληξε τέλος Ιανουαρίου στο «κόκκινο».