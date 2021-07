Σπ. Θεοδωρόπουλος: Δεν υπάρχει Ιθάκη για μένα

«Ένας κύκλος έκλεισε, ένας άλλος ανοίγει. Η ζωή δεν σταματά, είναι ένα ταξίδι. Να μην περιμένουμε ότι θα φτάσουμε κάπου. Να απολαμβάνουμε το ταξίδι. Δεν υπάρχει τέλος. Τέλος υπάρχει όταν αποφασίσει κανείς να αποσυρθεί και όταν φύγει (από τη ζωή)…».

Κάπως έτσι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, σε εκδήλωση του Fortune Greece χθες (22.7.2021), αναφέρθηκε στην πώληση της Chipita και στην επένδυσή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Μεβγάλ, υπερασπιζόμενος την κοσμοθεωρία του ότι δεν υπάρχει Ιθάκη!

Σε συνέντευξη που συντόνισε η Αναστασία Παρετζόγλου, Βrand Manager του Fortune Greece, στο πλαίσιο της απονομής των Most Admired Companies in Greece, στο Four Seasons Astir Palace Hotel, μίλησε για την εμπιστοσύνη στο επιχειρείν. Είπε ότι χτίζεται με βάση την αλήθεια, τις πραγματικές αξίες που έχει ή δεν έχει μια επιχείρηση και αναφέρθηκε σε σχετικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒ.

Ανέδειξε τον ρόλο των πολυεθνικών, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην προώθηση της φορολογίας των κολοσσών, κάτι που και οι ίδιες οι πολυεθνικές χαιρετίζουν.

Για το θέμα της φορολογίας πάντως ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη «οι κυβερνήσεις να αξιοποιούν καλύτερα τους φόρους» και αναφέρθηκε στους πολιτικούς, πολλοί από τους οποίους ξεκινούν την καριέρα τους με στόχο να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, αλλά συχνά εγκαταλείπουν το επάγγελμά τους και αλλάζουν αξίες. Ως εκ τούτου, τους προέτρεψε να έχουν την τόλμη να αποχωρήσουν την κατάλληλη στιγμή…