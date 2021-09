Χρυσή Βράβευση και Διακρίσεις για την Κωτσόβολος σε Impact Bite και Peak Awards 2021

Η Κωτσόβολος, αναδείχτηκε και βραβεύτηκε ανάμεσα σε μεγάλες εταιρείες, στα Impact Bite και Peak Awards 2021. Πιο συγκεκριμένα, ο κορυφαίος προορισμός τεχνολογίας, παρέλαβε τρία βραβεία στα Peak Awards 2021 και τρία βραβεία στα Impact Bite Awards 2021, όπου οι τελετές απονομής πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 15 και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, στα Peak Awards 2021, η Κωτσόβολος παρέλαβε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Best Paid Search Campaign», Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία «Best Performance in Retail» και Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία «Best SEO Campaign». Οι διακρίσεις αυτές έχουν μεγάλη αξία, καθώς στον συγκεκριμένο διαγωνισμό συμμετέχουν τα μεγαλύτερα ψηφιακά-διαφημιζόμενα brands της Ελληνικής αγοράς, καθώς και τα μεγαλύτερα digital agencies.

Στα Impact Bite Awards 2021, η Κωτσόβολος διακρίθηκε με δύο Ασημένια Βραβεία για το K-RETAIL και το Kotsovolos Through Covid-19 Project στις κατηγορίες Ψηφιακή Αριστεία για τον Covid19, Λιανεμπόριο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο αντίστοιχα. Επιπλέον, τιμήθηκε με Χάλκινο Βραβείο για το K-NETWORK στην κατηγορία Network & Communications.

Κάθε βράβευση και διάκριση για τις καινοτόμες υπηρεσίες και δράσεις της Κωτσόβολος, ενισχύουν το αίσθημα της περηφάνειας όλων των μελών της εταιρείας. Σε μία εποχή που όλα συνεχώς μεταβάλλονται και οι προκλήσεις είναι πολλές, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται το πάθος, η ταχύτητα, η άμεση πρόσβαση στην τεχνολογία χωρίς εμπόδια, η καινοτομία και το όραμα για μία καλύτερη ζωή.