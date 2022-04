Στρατηγική συνεργασία Point Nine-Kaizen Reporting

Η Point Nine, κυπριακή εταιρεία με εξειδικευμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία σε αναφορές κανονιστικής συμμόρφωσης (trade and transaction reporting), ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την Kaizen Reporting.

Μέσω της στρατηγικής τους συνεργασίας, Point Nine και Kaizen Reporting θα είναι σε θέση να παρέχουν στους πελάτες τους, υφιστάμενους και καινούργιους, ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών σε σχέση με κανονιστικές αναφορές συμμόρφωσης για συναλλαγές (Trade and Transaction Reporting), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Point Nine.

Μέσω της συνεργασίας, οι πελάτες των δύο εταιρειών θα μπορούν να αξιοποιήσουν την εξειδίκευση της Point Nine σε σχέση με ζητήματα πριν την υποβολή των αναφορών και της Kaizen Reporting για ζητήματα μετά την υποβολή. Έτσι, έχουν στη διάθεσή τους ένα πλήρες φάσμα δεδομένων και στατιστικών στοιχείων το οποίο θα τους διευκολύνει να υλοποιήσουν με απλό και σίγουρο τρόπο μία ιδιαίτερα πολυσύνθετη και διαρκώς μεταβαλλόμενη διαδικασία.

Η αποδεδειγμένη ακρίβεια των πληροφοριών και δεδομένων που παρέχουν συνδυαστικά οι δύο εταιρείες, θα βελτιώσει την ποιότητα και την ορθότητα των ρυθμιστικών αναφορών τους σε σχέση με πολλά ρυθμιστικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των MiFIR, EMIR, SFTR,CFTC, SEC, FingraG, ASIC και του καναδικού πλαισίου υποβολής αναφορών.

Η Kaizen Reporting συνδυάζει την ρυθμιστική τεχνογνωσία με την χρήση προηγμένης τεχνολογίας, με στόχο να διευκολύνει την υλοποίηση των κανονιστικών ρυθμιστικών απαιτήσεων των πελατών της. Σήμερα, περισσότεροι από 140 πελάτες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Kaizen Reporting για να διαχειριστούν τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις στον οργανισμό τους.

Από το 2019 έχουν εντοπίσει 3,09 δισεκατομμύρια σφάλματα σε 3,5 δισεκατομμύρια αναφορές που έχουν δοκιμαστεί σε παγκόσμια ρυθμιστικά πλαίσια αναφοράς.

Η Point Nine χρησιμοποιεί τη δική της τεχνολογία αιχμής για να παρέχει ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις σε όλους τους πελάτες της, οι οποίες ικανοποιούν τις σχετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις. Από τον Οκτώβριο του 2015, η Point Nine επεξεργάστηκε και ετοίμασε αναφορές για περισσότερες από εφτά δισεκατομμύρια συναλλαγές σε όλες τις κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων με αποδεδειγμένο ποσοστό επιτυχίας 99,95% για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο.

«Συνεχής προσπάθεια μας είναι να διευκολύνουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όλους τους συμμετέχοντες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, παρέχοντας τους όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες για υποβολή αναφορών σε σχέση με συναλλαγές», δηλώνει ο Ανδρέας Ρούσσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Point Nine. «Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας με άλλους ηγέτες του κλάδου όπως η Kaizen Reporting, δίνουμε τη δυνατότητα στους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες και των δύο εταιρειών να επωφεληθούν από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιλογές στην αγορά», προσθέτει.