Η Think Plus ανέλαβε τον λογαριασμό του e-shop.gr

Μετά από διαδικασία κλειστού spec, η Think Plus επιλέχθηκε ως ο στρατηγικός συνεργάτης για την 360° επικοινωνία του e-shop.gr, αναφέρει ανακοίνωση.

"Το e-shop.gr με περισσότερα από 200.000 προϊόντα, προσφέρει από το 1998 λύσεις για κάθε είδους ανάγκες, ενώ διατηρεί 58 Eshop points σε όλη την Ελλάδα και συνεχώς επεκτείνεται. Με πρωτότυπες και ανατρεπτικές ιδέες, που είναι in line με τη νέα εποχή και το όραμα του e-shop.gr, η Think Plus κατάφερε να ξεχωρίσει και να αναλάβει τη δημιουργία όλης της νέας διαφημιστικής επικοινωνίας του".



Ο CEO της Think Plus, Δαυίδ Τρακαντζίδης δήλωσε:

"Είμαστε πολύ περήφανοι που το 1o e-shop στην Ελλάδα, εμπιστεύτηκε τη δημιουργικότητά μας, αλλά και την εξειδίκευσή μας στο e-commerce, για να δημιουργήσουμε μαζί και να χειριστούμε την 360° επικοινωνία! Ένα τόσο δυναμικό και πρωτοποριακό brand, όπως το e-shop.gr, αποτελεί για εμάς στρατηγική συνεργασία για την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό".