Project Future, 8ος κύκλος: Εκπαίδευση και masterclasses για νέους και νέες

Mε συμμετοχή νέων πτυχιούχων από όλη την Ελλάδα πραγματοποιείται το 4day training, το πρώτο στάδιο εκπαιδεύσεων του 8ου κύκλου του Project Future, του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration. Ο 8ος κύκλος εμπλουτίστηκε με νέες εκπαιδεύσεις και masterclasses που έχουν επιλεγεί προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και να βελτιώνουν τις δεξιότητες των συμμετεχόντων.

Καλωσορίζοντας τους 191 συμμετέχοντες, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε στην επιτυχία του προγράμματος, όπως αποδεικνύεται από τη μεγάλη συμμετοχή που καταγράφεται σε κάθε κύκλο, την εξειδικευμένη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου που παρέχεται και το μεγάλο ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

«Ξεκινήσαμε το Project Future το 2018 σε συνεργασία με το ReGeneration, βλέποντας τότε με ανησυχία την τάση του brain drain και επιδιώκοντας να στηρίξουμε τους νέους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να παραμείνουν στη χώρα. Στην παρούσα συγκυρία, με την ελληνική οικονομία να περνά σε αναπτυξιακή τροχιά και με την προοπτική βελτίωσης της αγοράς εργασίας, το Project Future παραμένει σημαντικό καθώς δίνει στους νέους εξειδικευμένη εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, η οποία είναι αναγκαία στη σύγχρονη οικονομία και συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη», σημείωσε ο κ. Μεγάλου.

Tο πρώτο μέρος της εκπαίδευσης, αφορά soft & business skills και αλληλεπίδραση με στελέχη της αγοράς, περιλαμβάνοντας masterclasses με θέματα: Digital Transformation, Financial Literacy, Metaverse.

Θα ακολουθήσουν οι εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις στους τομείς:

• DIGITAL MARKETING & ECOMMERCE YOUNG PRACTITIONERS powered by EY

• HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ACADEMY powered by AUEB

• CONSULTING ACADEMY powered by EY

• DEVSECOPS ACADEMY powered by CODE.HUB

• CORPORATE FINANCIAL OFFICER (REPORTING) powered by BCA

Μέχρι σήμερα, στους 7 κύκλους του Project Future που έχουν ολοκληρωθεί:



* Εκπαιδεύτηκαν 3.848 νέες και νέοι, εξελίσσοντας τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

* Εξειδικεύτηκαν 1.370 απ' αυτούς μέσω παρακολούθησης ενός εκ των 44 εκπαιδευτικών προγραμμάτων/Ακαδημιών του Project Future.

* Από την έναρξη του προγράμματος, 2.021 απόφοιτοι των εκπαιδεύσεων έχουν βρει μια θέση στην ελληνική αγορά εργασίας, ενώ η διαδικασία των προσλήψεων είναι δυναμική και βρίσκεται σε εξέλιξη.

* Πάνω από το 92% των νέων που εργάζονται μέσω του Project Future και του ReGeneration, ανανέωσαν τη σύμβασή τους πέραν του 6μήνου ή εξασφάλισαν εξαρχής σύμβαση μεγαλύτερης διάρκειας.

Πέραν του στρατηγικού συνεργάτη ReGeneration, εκπαιδευτικοί συνεργάτες του Project Future είναι oι: Google, Facebook, LinkedIn learning, EY, Code.Hub, BCA, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Δημήτρης Δημητριάδης, Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΣΕΒ.