Intrakat: Πόσα εισέπραξαν Π. Σουρέτης, Δ. Θεοδωρίδης, Λ. Λαζαράκης από την πώληση

Την επιβεβαίωση πώλησης των ποσοστών των υπολοίπων μετόχων της Intrakat προς του νέους μετόχους εφοπλιστές κ.κ. Ηλία Γκότση και Κώστα Αγγέλου δίνει η χρηματιστηριακή ανακοίνωση που δημοσίευσε η εισηγμένη, όσον αφορά την εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή του κ. Δ. Θεοδωρίδη, της Danesh (Λαζαράκης, Στασινόπουλος), του κ. Π. Σουρέτη και στελεχών της εταιρείας.

Αναλυτικά:

Η ανώνυμη εταιρεία «ΙΝTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT) (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι τα παρακάτω πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, στις 05.07.2022 προέβησαν στις ακόλουθες συναλλαγές:

1) Η εταιρεία STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED, νομικό πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Δημήτρη Θεοδωρίδη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά λόγω πώλησης 5.932.690 μετοχές της Εταιρείας, με συνολικό αντίτιμο 17.501.435,50 ευρώ,

2) η εταιρεία VOICECOLOUR INVESTMENTS LIMITED, νομικό πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Δημήτρη Θεοδωρίδη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά λόγω πώλησης 3.000.000 μετοχές της Εταιρείας, με συνολικό αντίτιμο 8.850.000 ευρώ,

3) η εταιρεία DANECH ESTATE Ι LTD, νομικό πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Λουκά Λαζαράκη, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά λόγω πώλησης 7.824.069 μετοχές της Εταιρείας, με συνολικό αντίτιμο 23.081.003,55 ευρώ,

4) ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά λόγω πώλησης 1.993.846 μετοχές της Εταιρείας, με συνολικό αντίτιμο 5.881.845,70 ευρώ, εκ των οποίων 93.846 μετοχές τηρούνταν σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα του κ. Πέτρου Σουρέτη με συνδικαιούχους τα τέκνα του Κωνσταντίνο και Αθανασία Σουρέτη,

5) ο κ. Δημήτριος Παππάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά λόγω πώλησης 909.545 μετοχές της Εταιρείας, με συνολικό αντίτιμο 2.683.157,75 ευρώ, και

6) ο κ. Χαράλαμπος Καλλής, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά λόγω πώλησης 283.974 μετοχές της Εταιρείας, με συνολικό αντίτιμο 837.723,30 ευρώ.

Οι αγοραστές

Σε δεύτερη ανακοίνωση γίνονται γνωστοί οι αγοραστές:

Την 05/07/2022 η εταιρεία ΒLUE SILK (CY) LTD, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου, η οποία ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου, απέκτησε 10.234.102 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,63567% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Κωνσταντίνος Αγγέλου κατέχει

έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας ΒLUE SILK (CY) LTD, 10.234.102 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,63567% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, ενώ πριν την απόκτηση αυτή η ΒLUE SILK (CY) LTD και ο κ. Κωνσταντίνος Αγγέλου δεν κατείχαν μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Την 08/07/2022 η εταιρεία CASTELLANO PROPERTIES LIMITED, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου, απέκτησε 9.817.915 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13% περίπου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία CASTELLANO PROPERTIES LIMITED κατέχει άμεσα 9.817.915 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13% περίπου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, ενώ πριν την απόκτηση αυτή δεν κατείχε μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της εταιρείας CASTELLANO PROPERTIES LIMITED.είναι οι κκ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση και Ροδαμάνθη Γκότση, με ποσοστά συμμετοχής 34%, 33% και 33%, αντίστοιχα. Εντούτοις, η εταιρεία CASTELLANO PROPERTIES LIMITED δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 3556/2007 από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του Ν.

3461/2006.