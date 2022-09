Τον πρόεδρο της ΡΑΕ βράβευσε η Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας

Το βραβείο «ΗΑΕΕ Annual Award for long-standing contribution towards a decarbonized, liberalized and competitive Greek energy sector» έλαβε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας (φωτογραφία) από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ) στο πλαίσιο της 17ης Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Διάσκεψης με τίτλο «Το μέλλον των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων» που διεξήχθη στην Αθήνα από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το βραβείο απένειμε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κα Αλεξάνδρα Σδούκου.

Ο κ. Δαγούμας ευχαρίστησε θερμά την ΗΑΕΕ για το βραβείο και τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του:

«Το θέμα του φετινού συνεδρίου αντικατοπτρίζει την αγωνία όλων μας για το τι μέλλει γενέσθαι και, ειδικότερα, την αγωνία όσων ασχολούμαστε με τον τομέα της ενέργειας ως καθηγητές, ως ρυθμιστές, ως εμπειρογνώμονες και ως ενδιαφερόμενοι φορείς, να βρούμε απαντήσεις και λύσεις σε μία εποχή πρωτοφανών προκλήσεων για την ενέργεια. Στην Ευρώπη, η οποία βιώνει ασύμμετρα τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, προσπαθώντας να εξισορροπήσει τη βραχυπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού και τις αυξημένες ενεργειακές τιμές με τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση.»

Ανέδειξε τη συμβολή της ΡΑΕ:

«Συμβάλουμε με ιδέες και τεκμηριωμένες προτάσεις. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υποστήριξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης εντός της Ελλάδας, συμβάλλοντας με τεκμηριωμένα στοιχεία στην υιοθέτηση της εκ των υστέρων (ex post) φορολόγησης των «υπερκερδών» και τη μετάβαση στην εκ των προτέρων (ex ante) επιβολή ανώτατου ορίου εσόδων των παραγωγών. Παράλληλα, η ΡΑΕ είναι ενεργός παράγοντας επιρροής της Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής πολιτικής, συμμετέχοντας με τεκμηριωμένες προτάσεις στις συνεδριάσεις του ACER. Η Ευρώπη χρειάζεται ηγεσία σε διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων.»

Τέλος τόνισε ότι:

«Για το 2022/23, εκτός από τα θέματα ασφάλειας του εφοδιασμού που βρίσκονται στο προσκήνιο αυτόν τον χειμώνα, στις προτεραιότητες μας είναι η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών.»