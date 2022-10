Ελληνες και ξένοι ομιλητές στο συνέδριο CX & Loyalty της KPMG

Το CX & Loyalty Conference της KPMG στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με κεντρικό μήνυμα “All about Experience”. Το συνέδριο θα φέρει σε επαφή top στελέχη και thought leaders από κορυφαίους οργανισμούς για να συζητήσουν και να αναδείξουν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία του Customer Experience για τους οργανισμούς, παρουσιάζοντας τις παγκόσμιες τάσεις, καινοτομίες και νέες ιδέες, καθώς και τις στρατηγικές ευκαιρίες που θα οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στην κερδοφόρα ανάπτυξη και την επιτυχία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, τον τόνο δίνουν - μεταξύ άλλων - οι παρουσιάσεις του Michael Virardi, ομιλητής, trainer και συγγραφέας, ο οποίος θα μοιραστεί με το κοινό πως τα υψηλά επίπεδα εμπειρίας πελατών (CX) μπορούν να βασιστούν μόνο σε ισχυρότερα θεμελιώδη επίπεδα εμπειρίας εργαζομένων (EX), του Ian Golding, CCXP, μεγάλη φυσιογνωμία παγκοσμίως από το χώρο του customer experience, ο οποίος μέσα από την ομιλία του με θέμα “Customer Experience in 2022 and Beyond” θα μοιραστεί παραδείγματα για τη σημασία του customer centricity, του empathy και θα δείξει πώς μια επιτυχημένη CX στρατηγική οδηγεί σε sustainable growth και της Renata Liuzzi, κορυφαίας συμβούλου στρατηγικής επιχειρηματικού μετασχηματισμού παγκοσμίως σε πολλές εταιρείες του Fortune 500 η οποία θα μας ξεναγήσει στον κόσμο του metaverse.

Η Georgina Severs, Global Operations Lead Customer Centre of Excellence Global Advisory, KPMG, μέσα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας έρευνας της KPMG “Me, my life, my wallet” θα δείξει “How Purpose is Powering a New Era of Branding”, ο Charles Clark, CEO, Openbay θα αναπτύξει τη σημασία της brand led στρατηγικής και η Manuela Pifani, Senior Director of Insight & Customer Experience, ASDA, UK θα μιλήσει για την «έξυπνη» χρήση των behavioral analytics and customer insights.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχει η συζήτηση μεταξύ κορυφαίων στελεχών από εταιρείες παροχής ενέργειας όπως ο Αθανάσιος Σμπόνιας, Customer Experience Manager, HelleniQ Energy, η Λένα Παρασκευοπούλου, CVM & Loyalty Manager, Protergia| Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας Mυτιληναίος Α.Ε. και ο Βασίλης Μέντζος, Chief Project & Customer Experience Officer, PPC S.A. αλλά και η παρουσίαση της Νάντιας Γεωργακοπούλου, Head of Customer Experience and Loyalty, Αlpha Bank η οποία θα μιλήσει για το CX στον τραπεζικό χώρο. Ο Γιώργος Χειμωνίδης, Business Development Lead, Performance Technologies θα δείξει γιατί ένα engineering mindset στηρίζει ουσιαστικά το CX, ενώ ο Ισίδωρος Σιδερίδης θα απαντήσει στο ερώτημα “Is it worth it to improve CX?”

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι παρουσιάσεις 7 κορυφαίων στελεχών μεγάλων οργανισμών από όλους τους τομείς του λιανεμπορίου. Οι Άννα Καραχάλιου, Customer Relationship Management, Business Leader, Leroy Merlin Greece & Cyprus, Βασίλης Κωστόπουλος, Regional Omnichannel Manager, Intersport, Αλέξανδρος Δοδόπουλος, Business Intelligence, Loyalty & Analytics Director, Director, AB Vassilopoulos, Μαρία Νασιάκου, Group Director, CRM &e-commerce, Vivartia, Ροδούλα Τρακάδα, Sales & Shopper Marketing Manager (National Accounts Retail GR), Jacobs Douwe Egberts (JDE), Γιώργος Τυρέλης, Director Consumer Experience, Papastratos S.A. και Wilhelm Rabitsch, Manager Digital Marketing, PM Digital Customer Experience and Transformation Project, Αttica Group θα μοιραστούν με το κοινό τις εμπειρίες, τις προκλήσεις και τις αλλαγές στο ταξίδι των καταναλωτών.

Ένα fireside chat με θέμα "How Customer Analytics & Insights drive Business Transformation” θα πραγματοποιηθεί με τα στελέχη της Medalia Igor Romero, CX Director, EMEA Solution Principal και Iosif Faskioti, Director, Enterprise Sales, CEE, ενώ στο δεύτερο fireside chat μεταξύ του Michael R. Virardi και του Χριστόφορου Σταμουλακάτου, Γενικού Διευθυντή Ελλάδος, Sarantis Group θα αναλυθούν θέματα όπως ο ρόλος του ηγέτη μιας εταιρείας στο ταξίδι προς το «χτίσιμο» μιας κουλτούρας CX, η ευθυγράμμιση του οργανισμού και ο μετασχηματισμός του επιχειρηματικού μοντέλου προσανατολισμένος προς αυτό και πολλά άλλα.

Τέλος, εκπλήξεις θα χαρίσουν στους συμμετέχοντες μια ξεχωριστή συνεδριακή ημέρα.