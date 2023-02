Mitsis Hotels: Ημερίδα για τις ψηφιακές συναλλαγές στον τουρισμό

Ο Όμιλος Mitsis Hotels και η Voxel, υπό την αιγίδα του ΣΕΤΕ, συνδιοργάνωσαν με επιτυχία την ημερίδα “Future Trends in B2B Digital Payments in Hospitality”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport, με περισσότερους από 140 συμμετέχοντες από τον τουριστικό, τραπεζικό και ψηφιακό κλάδο. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Mitsis Hotels κ. Σταύρος Μήτσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επισημαίνοντας τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εποχή μας, ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταβάλει εντατικές προσπάθειες να μετασχηματιστεί τα τελευταία 3,5 χρόνια. Ο κεντρικός άξονας αυτής της μεταρρύθμισης είναι το gov.gr, η κεντρική πύλη της ελληνικής κυβέρνησης. Έχουμε ψηφιοποιήσει και απλοποιήσει περισσότερες από 1.500 υπηρεσίες και τα επόμενα 4 χρόνια θα ψηφιοποιήσουμε άλλες 4.000. Μέχρι το 2027, η οικονομία μας θα είναι απόλυτα ψηφιακή, το κράτος μας θα είναι πλήρως ψηφιακό και το τηλεπικοινωνιακό μας σύστημα τόσο στην κινητή τηλεφωνία όσο και στις οπτικές ίνες θα έχει διεισδύσει σε επίπεδα υψηλότερα του 95%».

Ο κ. Σταύρος Μήτσης υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή του κλάδου της φιλοξενίας στην ελληνική οικονομία, την ελληνική κοινωνία και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Κλείνοντας, δήλωσε:

«Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας. Ο Όμιλος Mitsis Hotels έχει αγκαλιάσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε αυξήσει την επιχειρηματική μας αξία μέσω της υλοποίησης ψηφιακών εφαρμογών για κάθε σημείο επαφής της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών μας και των επιχειρηματικών λειτουργιών μας, όπως το Megaportal, το Mobile App, το Intranet, το Brand Centre, το Online Concierge και φυσικά το Open Text, το ψηφιακό μας Metasearch αρχείο».

Ο Xavi Ginesta, πρόεδρος της Voxel, παρουσίασε τις λύσεις της εταιρείας στον τομέα των ηλεκτρονικών Β2Β πληρωμών για τον τουριστικό κλάδο. Η πλατφόρμα Bavel πρωτοστατεί στις ηλεκτρονικές λύσεις τιμολόγησης και πληρωμών για την τουριστική βιομηχανία και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες. Περισσότερες από 1.000 ταξιδιωτικές εταιρείες χρησιμοποιούν την Bavel για να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες τους με ένα δίκτυο που αποτελείται από παραπάνω από 50.000 κορυφαία ξενοδοχεία και παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Όπως τόνισε:

«Οι απρόσκοπτες B2B πληρωμές θα είναι η νέα κανονικότητα σε 10 χρόνια και οι κύριοι παίκτες της ταξιδιωτικής βιομηχανίας θα πρωταγωνιστούν σε αυτό το σενάριο. Πολλές εταιρείες συνεργάζονται αυτή τη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να γίνει πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια. Η σύμπραξη είναι ο πραγματικός συντελεστής της επιτυχίας και με τη σημερινή ημερίδα το αποδείξαμε εμπράκτως. 20 χρόνια πριν, αυτή η εκδήλωση θα ήταν αδύνατη. Είναι καιρός να επικεντρωθούμε στις συνεργασίες!».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ομιλητές από κορυφαίες εταιρείες του ταξιδιωτικού και του χρηματοοικονομικού κλάδου. Η Ana Arjones, Travel Enterprise Partnership Director στη Mastercard, μοιράστηκε με τους παρευρισκομένους τις οικονομικές τάσεις στην ταξιδιωτική βιομηχανία. Η Eva Benesova, Back Office Operations Manager, MTS, η Katrin Jakobus, Financial Controller Accounts Payable Destinations, TUI, και ο Σοφοκλής Λιμνιώτης, Head of Digital Payments, Hotelbeds, παρουσίασαν στο κοινό τις ιστορίες επιτυχίας τους στη χρήση της τεχνολογίας Voxel για την αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών τιμολόγησης και συναλλαγών B2B.

H εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση πάνελ με θέμα " Συνεργασία για τη μετάβαση σε ένα λαμπρότερο μέλλον", με τη συμμετοχή του Αθανάσιου Ντάφλου, Senior Manager, Head of Transaction Banking Solutions, Εurobank, του Στέφανου Σπανάκη, Senior Manager, Τράπεζα Πειpαιώς, του Simone Colombo, Senior Vice President, Planet, και του Γεώργιου Μωραΐτη, Head of Payments and Cash Management Solutions, Corporate Transaction Banking, Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών και των πρωτοπόρων εταιρειών στις ψηφιακές πληρωμές συζήτησαν τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις των ηλεκτρονικών συναλλαγών στον τομέα της φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων διαδικασιών πληρωμών, των λύσεων αυτοματοποίησης και της χρήσης ανοικτών APIs.