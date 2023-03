Marketplaces: Οι κινήσεις Shopflix για να ρίξει το Skroutz από την κορυφή

Δύσκολο στοίχημα έβαλε το Shopflix, να κατακτήσει την πρώτη θέση στο e-commerce σε τρία χρόνια, δεδομένου ότι παρά την ισχυρή ανάπτυξη που πέτυχε σε ένα χρόνο λειτουργίας απέχει από τις επιδόσεις του Skroutz, που μετά από 18 χρόνια δραστηριότητας είναι ο κυρίαρχος της αγοράς, παρά την πίεση του ανταγωνισμού που αρχίζει να γίνεται αισθητή και από marketplaces του εξωτερικού, με ισχυρό πλεονέκτημα στην επισκεψιμότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένοι λιανοπωλητές αναφερόμενοι στην πλατφόρμα Skroutz την χαρακτηρίζουν ως "αναγκαία συνεργασία", καθώς αποτελεί ιστοσελίδα με μεγάλη επισκεψιμότητα, σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα τέλη του 2022.

Σύμφωνα με στοιχεία του Shopflix από τον Μάρτιο του 2022 μέχρι και σήμερα έχει δεχθεί περισσότερες από 17 εκατομμύρια επισκέψεις ενώ το Skroutz (που σημειωτέον αποτελεί πλατφόρμα αναζήτησης και σύγκρισης τιμών και marketplace) δέχεται 45 εκατ. επισκέψεις το μήνα.

Το Shopflix ανακοίνωσε ότι διαθέτει δίκτυο με πάνω από 1.000 καταστήματα ενώ το Skroutz διαθέτει περίπου 6.200 στο marketplace και περίπου 8.000 συνολικά. Σημειώνεται ότι το Skroutz, που μέχρι πρόσφατα ανέφερε δίκτυο 12.000 επιχειρήσεων (1.000 πάνω από το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι), φαίνεται να έχει χάσει συνδρομές μετά την τελευταία τιμολογιακή αναπροσαρμογή (που συνεπάγεται υψηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις) αλλά και την αλλαγή στο μοντέλο συνδρομών.

Επικαιροποιημένα στοιχεία που μας παραχώρησε η εταιρεία δείχνουν ότι οι τα συνολικά καταστήματα στο Skroutz είναι 7.946 και στο marketplace 6.194. Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία έχει επιχείρησει τον τελευταίο χρόνο αναπροσαρμογή του μοντέλου χρέωσης μεταφέροντας όλους τους συνεργαζόμενους λιανοπωλητές, ανεξάρτητα της συμμετοχής τους στην αναζήτηση τιμών ή στο marketplace, σε μοντέλο χρέωσης ανά πώληση (ποσοστιαία προμήθεια επί της αξίας πώλησης). Εξάλλου έχει πλέον τα εργαλεία (Skroutz Analytics) για επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής και κατάλληλης προσαρμογής του τιμοκαταλόγου.

Το μοντέλο (pay per sale) εφαρμοζόταν ήδη στην πλατφόρμα marketplace, ωστόσο στην πλατφόρμα αναζήτησης και σύγκρισης τιμών εφάρμοζε το μοντέλο χρέωσης ανά κλικ (pay per click).

Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι τα προϊόντα στο ψηφιακό ράφι του Shopflix ξεπερνούν τα 3,5 εκατ. ενώ στο Skroutz τα συνολικά διαθέσιμα προϊόντα είναι 7,1 εκατ. και στο marketplace ανέρχονται σε 4,7 εκατ.

Το Skroutz παρά τις όποιες αντιδράσεις για τις αυξήσεις στα κόστη τον τελευταίο καιρό, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς στα 18 χρόνια λειτουργίας του προσφέροντας λύσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν δυνατότητες για διαφήμιση ή δεν διαθέτουν e-shop το marketplace είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας για ανάπτυξη διαδικτυακών πωλήσεων. Καθώς ενισχύεται ο ανταγωνισμός προκύπτει όφελος για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δεδομένου ότι το Skroutz λειτουργούσε σχεδόν μονοπωλιακά. Άλλα marketplaces όπως -από τα πιο δημοφιλή- το Best Price και το Public δεν είναι ευθέως ανταγωνιστικά προς το Skroutz δεδομένου ότι το μεν πρώτο είναι πλατφόρμα αναζήτησης και σύγκρισης τιμών (με πολύ μικρότερη θέση στην αγορά σε αυτή την υπηρεσία συγκριτικά με το Skroutz με όρους τζίρου, συνεργαζόμενων καταστημάτων, κωδικών κ.ο.κ.) ενώ το δεύτερο (αν και υπερέχει με όρους τζίρου από το Skroutz) αποτελεί marketplace που εστιάζει κατά βάση σε συνεργασίες με καταστήματα που δραστηριοποιούνται σε συμπληρωματικούς τομείς με το portfolio του δικτύου καταστημάτων Public.

Το Shopflix, που από το 2022 επενδύει σημαντικά σε υπηρεσίες και διαφήμιση, σε συνδυασμό και με την διείσδυση ξένων παικτών, ενισχύει τον ανταγωνισμό. Η ωρίμανση της αγοράς εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε καλύτερες τιμές και χαμηλότερα κόστη για καταναλωτές και επιχειρήσεις αντίστοιχα, πιέζοντας τις προμήθειες που σήμερα κυμαίνονται στην αγορά μεταξύ 5-25% ανάλογα με τον κλάδο.

Το Shopflix διεκδικεί μερίδιο από το Skroutz αλλά και από την αναπτυσσόμενη αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι ενδεικτικό ότι στο πλαίσιο του Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου, περισσότερες από 5.000 ελληνικές επιχειρήσεις κάνουν πλέον τις προμήθειές τους ηλεκτρονικά, ενώ τουλάχιστον 20.000 ελληνικές επιχειρήσεις ήδη διακινούν ετησίως πάνω από 25 εκατομμύρια B2B τιμολόγια ηλεκτρονικά (από τα 250 εκατ. που εκδίδονται σε ετήσια βάση). Επίσης το 85% των καταστημάτων αναπτύσσουν και ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω e-shop.

Όσον αφορά τις ανταγωνιστικές πιέσεις θα πρέπει να σημειωθούν και αυτές από marketplaces του εξωτερικού όπως Amazon, Ebay, Facebook Marketplace, Aliexpress, που έχουν διεισδύσει σημαντικά στην εγχώρια αγορά.

Οι μονομάχοι

Εστιάζοντας στους δύο βασικούς ανταγωνιστές σημειώνεται ότι το Skroutz, που επέκτεινε πρόσφατα την υπηρεσία αποστολών στις χώρες της ευρωζώνης, επενδύει συνεχώς σε νέες υπηρεσίες. Ειδικά μετά το 2020, σε συνέχεια της επενδυτικής συμφωνίας με την CVC Capital Partners και υπό το managemet των ιδρυτών της (Γιώργος Χατζηγεωργίου, Βασίλης Δήμος και Γιώργος Αυγουστίδης), εξελίχθηκε από μηχανή αναζήτησης και σύγκρισης τιμών σε πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών με πλήρες χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη δική της εταιρεία fintech (Every Pay) παρέχοντας μικροπιστώσεις και υπηρεσία Buy Now, Pay Later (BNPL), θυρίδες Skroutz Points για την παραλαβή προϊόντων και εταιρεία ταχυμεταφορών με στόλο οχημάτων.

Την πλατφόρμα Shopflix αναπτύσσει η Wellcomm του ομίλου Μαρινάκη, που έχει πλάνο ανάπτυξης και για την εταιρεία ταχυμεταφορών Courier Center. Ο διευθύνων σύμβουλος του Shopflix, Xρήστος Καλογεράκης, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα επενδυτικό πλάνο πάνω από 10 εκατ. ευρώ με ορίζοντα τριετίας προαναγγέλλοντας καινοτόμες υπηρεσίες.

Ενδεικτικό είναι το νέο mobile app που θα λανσαριστεί τις επόμενες μέρες, ενώ σύμφωνα με τον κ. Καλογεράκη νέες τεχνολογίες, νέα υπηρεσία loyalty και άλλες πρωτοβουλίες θα δώσουν στο marketplace προβάδισμα.

Συγκριτικά στοιχεία

Προϊόντα που είναι διαθέσιμα σήμερα στο marketplace

Στο Shopflix είναι 3,5 εκατ. Στο Skroutz είναι συνολικά 7,1 εκατ. και στο marketplace 4,7 εκατ.

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Στο Shopflix είναι 1.000. Τα συνολικά καταστήματα στο skroutz είναι 7.946 και στο marketplace 6.194.

Επισκέψεις που δέχεται το marketplace

Το Shopflix από τον Μάρτιο του 2022 έχει δεχθεί περισσότερες από 17 εκατομμύρια επισκέψεις. Το Skroutz δέχεται 45 εκατ. επισκέψεις το μήνα.

Δείκτης Νet Ρromοter Score

Το Shopflix είναι στο 82 και το Skroutz στο 70.

Αριθμός Εργαζομένων

Το Shopflix απασχολεί 120 και το Skroutz 720 (συνολικά σε όλο τον όμιλο - Skroutz & SLM & Everypay).

Έτη παρουσίας στην αγορά

1 το Shopflix και 18 το Skroutz.

Τρόποι Πληρωμής

Shopflix: Σύμφωνα με την εταιρεία καλύπτονται όλοι οι τρόποι πληρωμής και ειδικότερα προσφέρει τον μεγαλύτερο αριθμό άτοκων δόσεων στην αγορά, με τις οποίες ένας πελάτης μπορεί να αποκτήσει προϊόντα μεγάλης αξίας εξοφλώντας τα μέχρι και σε 60 μήνες. Επιπλέον, το Shopflix Pay 4 δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να αγοράζει τώρα και να πληρώνει αργότερα και το Shopflix Pay 60 προσφέρει χρηματοδότηση στον πελάτη. Στις επιλογές περιλαμβάνονται επίσης τα Apple Pay, Google Pay, διατραπεζική συναλλαγή IRIS και Viva Wallet.

Skroutz: Σύμφωνα με την εταιρεία προσφέρεται πρόγραμμα Δόσεις για Όλους (αγορές με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα με έως 60 δόσεις και έως 10.000 ευρώ), Άτοκες Δόσεις (δυνατότητα πληρωμής σε έως και 3 μηνιαίες άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας), Google Pay, 4 έως 12 άτοκες δόσεις από επιλεγμένα καταστήματα και Αγορά με 39Α (τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ για επιχειρήσεις).

Tρόποι Παράδοσης

Shopflix: Σύμφωνα με την εταιρεία προσφέρεται εγγυημένη παράδοση σε όλη την Ελλάδα, το Shopflix ΜΕ ΤΗ ΜΙΑ, με τους πελάτες που το επιλέγουν να ξεπερνούν το 60%. Μέσω της υπηρεσίας, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν ολόκληρη την παραγγελία τους με μία μόνο αποστολή.

Skroutz: Σύμφωνα με την εταιρεία προσφέρονται οι υπηρεσίες Skroutz Point (παραλαβή από αυτόματα σημεία σε επιλεγμένες πόλεις), Express Παράδοση (παραλαβή την επόμενη μέρα για επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας και συγκεκριμένες παραγγελίες), Store Pick Up (παραλαβή από το κατάστημα) και Same Day Delivery.