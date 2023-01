Το άνοιγμα Skroutz με παραδόσεις στην ευρωζώνη και οι ευκαιρίες

Δυνατότητα ανάπτυξης πωλήσεων και εκτός συνόρων δίνει σε χιλιάδες συνεργαζόμενα καταστήματα η Skroutz, που βρίσκεται πιο κοντά στο club των ευρωπαϊκών marketplaces μετά την επέκταση της υπηρεσίας αποστολής προϊόντων σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης.

Ειδικότερα, η υπηρεσία αποστολών για αγορές μέσω Skroutz Marketplace ήταν ήδη διαθέσιμη σε Ελλάδα και Κύπρο και όπως ανακοίνωσε χθες η εταιρεία επεκτείνεται πλέον σε άλλες 18 χώρες: Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Μάλτα, Κροατία, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Λιθουανία, Σλοβενία, Σλοβακία και Λετονία.

Πρακτικά, οι καταναλωτές στις συγκεκριμένες αγορές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης, μέσω του www.skroutz.gr, σε μια γκάμα άνω των 7 εκατ. προϊόντων από 13.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Επιπλέον, πέραν των δημοφιλών εμπορικών σημάτων που διαθέτουν ήδη συναλλαγές με καταναλωτές σε αυτές τις χώρες μέσω των ομώνυμων e-shop, θα μπορούν και μικρές επιχειρήσεις ή μεμονωμένα καταστήματα να αποστείλουν προϊόντα τους εκτός συνόρων προσθέτοντας ένα ακόμα κανάλι πωλήσεων στο δυναμικό τους. Η Skroutz, σύμφωνα με στελέχη της, απαλλάσσει τις επιχειρήσεις του δικτύου της από τις νομικές διαδικασίες και τις επενδύσεις σε υπηρεσίες courier που απαιτούνται για τις διασυνοριακές συναλλαγές.

Το επόμενο βήμα για το ελληνικό marketplace είναι η ανάπτυξη δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, πέραν της Ελλάδας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη βρίσκεται σε διερευνητικές επαφές με εμπορικό κόσμο στην Κύπρο, την πρώτη χώρα -μετά την Ελλάδα- στην οποία διέθεσε υπηρεσία αποστολής προϊόντων.

Τα κόστη για τις νέες υπηρεσίες

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι νέες υπηρεσίες επιβαρύνονται με κόστος για τους χρήστες. Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα η υπηρεσία έχει σταθερό κόστος 3 ευρώ για τα πρώτα 2 κιλά και προσαύξηση για κάθε επιπλέον κιλό και παραγγελία (εάν πρόκειται για περισσότερες από μία αποστολές). Εκπτώσεις ισχύουν για το πρόγραμμα Skroutz Plus, συνδρομητική υπηρεσία που λειτουργεί στα πρότυπα του Amazon Prime.

Για αποστολή στην Κύπρο τα πρώτα 2 κιλά κοστίζουν 7 ευρώ και μέχρι τα 10 κιλά το κόστος προσαυξάνεται με 2 ευρώ ανά επιπλέον κιλό. Από τα 10 μέχρι τα 16 κιλά η προσαύξηση είναι 1 ευρώ ανά επιπλέον κιλό, ενώ σε κάποιες δυσπρόσιτες περιοχές το σταθερό κόστος υπολογίζεται στα 30 ευρώ.

Για τις νέες χώρες που μπήκαν στο "καλάθι" στου Skroutz το μέσο κόστος μεταφορικών για αποστολή πακέτου από την Ελλάδα ποικίλει ανά χώρα και ανά τρόπο αποστολής και οι χρεώσεις αρχίζουν από 12 ευρώ για μεταφορά αεροπορικώς.

Όλοι οι σχετικοί υπολογισμοί πραγματοποιούνται αυτόματα μόλις προσθέσει ο χρήστης τα προϊόντα που επιθυμεί στο καλάθι του και συμπληρώσει τη διεύθυνση αποστολής με Τ.Κ..

Για τους εμπόρους που συνεργάζονται με το Skroutz ισχύει συνδρομή 400 ευρώ ετησίως, ενώ η προμήθεια πώλησης των προϊόντων καθορίζεται με βάση το τιμολογιακό group στο οποίο ανήκουν. Οι προμήθειες, που υπολογίζονται με το μοντέλο CPS (Cost Per Sale), κυμαίνονται ανά κατηγορία από 3,5-10,5%. Η εταιρεία προσφέρει μεταξύ άλλων υπηρεσίες αποθήκευσης, προβολή στις προτεινόμενες επιλογές αγοράς (buy box), επιλογές προώθησης και εκπαίδευση συνεργατών. Προσφέρει επιπλέον εξειδικευμένα πακέτα υπηρεσιών έναντι μηνιαίας συνδρομής.

Η αλλαγή πίστας

Με το νέο βήμα επέκτασης η Skroutz ενισχύει περαιτέρω τη θέση της έναντι κυρίως του εισαγόμενου ανταγωνισμού, καθώς προς το παρόν το Shopflix, βασικός ανταγωνιστής του Skroutz στην τοπική αγορά, αν και διαφοροποιείται σε ορισμένους τομείς (προσφέροντας π.χ. δυνατότητα παραλαβής ολόκληρης της παραγγελίας με μία μόνο αποστολή) δεν προσφέρει υπηρεσίες στο εξωτερικό.

Εν τω μεταξύ, η Amazon, που επεκτείνει σταθερά τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά μέσω της Amazon Web Services, δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητες e-commerce στην τοπική αγορά. Καθώς όμως επεκτείνεται σταθερά στην Ευρώπη είναι θέμα χρόνου να αναπτύξει και ελληνικό marketplace, όπως επισημαίνουν στο Euro2day.gr παράγοντες της αγοράς.

Σημειώνεται επίσης ότι το 2022 η Amazon άνοιξε το πρώτο κέντρο logistics στο Βέλγιο εγκαινιάζοντας και υπηρεσίες e-commerce στη χώρα έχοντας ήδη αναπτύξει marketplaces σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και Πολωνία. Ο τζίρος των πωλητών του δικτύου της Amazon στις ευρωπαϊκές αγορές εκτιμάται ότι προσεγγίζει πλέον το 1/4 του τζίρου των επιχειρήσεων στο παγκόσμιο δίκτυο του αμερικανικού κολοσσού (ξεπερνώντας τα 51 δισ. ευρώ το 2021). Αν και είναι το μεγαλύτερο marketplace στην Ευρώπη έχει έντονο ανταγωνισμό, τόσο από μεγάλα online stores όσο και από την e-bay, εξειδικευμένες πλατφόρμες και εδραιωμένα τοπικά marketplaces όπως ενδεικτικά τα γερμανικά Otto και Zalando (με έσοδα 13 δισ. ευρώ και 10,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα το 2021), η βρετανική Asos (με τζίρο 4,5 δισ. ευρώ) κ.α..

Η Skroutz απέχει από αυτά τα μεγέθη, αλλά αναπτύσσεται γρήγορα. Ο παραγόμενος τζίρος της εταιρείας από το Skroutz Marketplace για το 2022 υπολογίζεται λίγο κάτω από 0,5 εκατ. ευρώ, αλλά τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε 85% ενώ η εταιρεία αναπτύσσει ανταγωνιστικές υπηρεσίες διαθέτοντας ήδη δική της εταιρεία fintech (Every Pay) παρέχοντας μικροπιστώσεις και υπηρεσία Buy Now, Pay Later (BNPL), θυρίδες Skroutz Points για την παραλαβή προϊόντων και εταιρεία ταχυμεταφορών με στόλο οχημάτων.

Σήμερα οι ενεργοί χρήστες της πλατφόρμας ξεπερνούν τους 20.000 ημερησίως και οι πωλήσεις στο marketplace ξεπερνούν τις 40.000 κάθε μέρα.